VIDEO Jandroković opomenuo Pernara, a on za govornicom šutio osam minuta

Dok su saborski zastupnici pozdravljali potvrđivanje sporazuma između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u, Ivan Pernar iz Živog zida odlučio je svoje vrijeme za raspravu provesti u tišini dovodeći, kako je rekao, time u pitanje legitimitet vladajuće većine.

- Želim dovesti u pitanje legitimitet vladajuće većine koja donosi odluke u ovom Saboru, uključujući i ovu trenutnu. Naime, svi znate da je HDZ odživio izborni poraz na ovim izborima, da je njihova oholost i bahatost njihovog vodstva doveo do fijaska. O tome govore izborni rezultati i to nije samo moje mišljenje. Činjenica je da ljudi bježe iz naše zemlje, da birači HDZ-a bježe od HDZ-a. Znači osoba koja vodi i državu i stranku vodi i jedno i drugo tako da zapravo udaljava ljude od jednog i drugog. Što se tiče njegovih partnera u Saboru, svima je jasno da svi oni zajedno nisu skupili pet posto, HSLS imao je ispod 0,5 posto, HNS isto nikakav rezultat, kao i HDS – govorio je Pernar.

Video: Ivan Pernar šutio osam minuta za govornicom ( Izvor: Ivan Pernar/Facebook)

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ga je pozvao da se vrati raspravi te analizu izbora ostavi za neki drugi put.

- Izabran sam u Sabor voljom hrvatskog naroda i prema poslovniku imam pravo govoriti u ime Kluba 15 minuta – uzvratio mu je Pernar, no Jandroković mu je odgovorio kako ga je dužan upozoriti da se ne drži teme.

- Možete me samo nasiljem izbaciti iz Sabora kao do sada, i vaš premijer nasiljem vodi svoju stranku i vidjeli ste rezultat toga – rekao mu je Pernar, a Jandroković ga opet pozvao da zastane jer u Poslovniku jasno piše da se treba govoriti o temi koja je predmet rasprave. Pernar je rekao da ovo jeste vezano uz temu jer je pitanje može li većina donositi odluku o CERN-u ili ne s obzirom na to da je upitno ima li više legitimitet za to.

- Je li to većina koju su birači izabrali na izborima ili je to neka trgovačka većina koja nema podršku naroda, jer u suprotnom vi sad smatrate da to možda nema veze, što HDZ podržava možda petina biračkog tijela, a sve ostale članice koalicije možda zajedno imaju pet posto, vama to možda nije sporno, ali ja osobno smatram da je to bitno pitanje legitimiteta – ponovio je Pernar. Pokušava se, nastavlja, to bitno pitanje gurati ispod tepiha, no njega zanima tko čini većinu, oni koji glasuju po savjesti, ili je ucijenjena, provela vrijeme u zatvoru, ima optužnice protiv sebe, sudske procese zbog mučenja ljudi, ubojstva...

- Jer ti ljudi, kada vladajuću većinu čini čovjek koji je bio u zatvoru i ima presudu protiv sebe i trenutno mu je u tijeku suđenje zbog ubojstva i mučenja ljudi, pitanje je koliko je ta osoba u mogućnosti donositi slobodne odluke svojom voljom. Smatram da ovu odluku o CERN-u nije moguće donijeti dok se ne raspravi pitanje legitimiteta većine i toga bi li predsjednik Vlade trebao raspisati prijevremene izbore – nastavio je Pernar, no Jandroković mu je ponovno rekao kako ga opet mora opomenuti da se ne drži zadane teme, bez obzira na to što se dobro zabavlja, te će mu biti primoran dati opomenu.

- Molim vas da nađete možda malo mudriji način govora da vas ne mogu opomenuti, jer ovo što činite, Poslovnik od mene traži da vas opomenem – mirno mu je govorio Jandroković. Pernar mu je odgovorio da će, ako ne smije govoriti, šutjeti za govornicom i time reći sve što misli o toj temi i načinu na koji premijer vodi državu. Tako je i napravio te šutio preostalih 8 minuta koliko mu je bilo ostalo za raspravu u ime Kluba.

Inače, sporazumom o kojem se trebalo raspravljati se ustanovama iz Hrvatske omogućuje ravnopravno sudjelovanje na projektima koje financira CERN, što će povećati kapacitete za razvoj temeljnih znanosti, veću kvalitetu edukacije za diplomske i doktorske studente u prirodnim i tehničkim znanostima te povećanu mobilnost znanstvenika i stručnjaka. Hrvatska za to CERN-u treba uplaćivati milijun švicarskih franaka, a HRAST-ov Hrvoje Zekanović je zamjerio da se u Saboru govori o iznosima izraženim u francima, umjesto u kunama.

Nezavisnog Tomislava Žagara je pak zanimalo pokriva li ovaj milijun švicarskih franaka sve troškove ili će pojedini fakulteti morati izdvajati dodatna sredstva za to.

Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tome Antičić mu je rekao da taj iznos pokriva odlazak studenata i nastavnika tamo, ali neće pokrivati troškove individualnih eksperimenata na CERN-u.

- Ali iz ovog iznosa će se pokrivati troškovi stalno zaposlenih i odlazak inženjera tamo – rekao je Antičić.

