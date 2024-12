Jandroković o opozivu premijera: 'Većina je sigurna, a možda pridobijemo još koga'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u utorak je, uoči rasprave o opozivu premijera Andreja Plenkovića, kazao da očekuje dobru raspravu, bez incidenata te poručio da je parlamentarna većina sigurna, broji 76 ruku, a, dodao je, možda se još koja pridobije. -Većina je sigurna, imamo 76 ruku, a tko zna, možda se još nekog pridobije. Bit će klasična rasprava, oporba napada, Vlada se brani, imamo puno dobrih stvari, ono što oporba smatra da je loše, razjasnit ćemo kako mi vidimo te stvari. Očekujem dobru raspravu, nadam se samo da neće biti incidenata, pregrubih i ružnih riječi i apelirat ću da se to ne radi - najavio je Jandroković.

Upitan je li teško voditi većinu sa 76 ruku, kazao je da su to radili i prošlom mandatu te ocijenio da je nekad teže kada ima više ruku. Danas Mandatno-imunitetno povjerenstvo raspravlja o mirovanju mandata bivšeg ministra Vilija Beroša, a Jandroković je kazao da je zatražio 6+6, što je, kaže, u skladu sa zakonom. Upitan je li moralno to tražiti s obzirom na to da ga čeka posao u bolnici, odgovorio je da na to ima zakonsko pravo i koristi ga, a o moralu, dodaje, neka govore neki drugi.

Kazao je i da je, koliko mu je poznato, postignut dogovor oko ustavnih sudaca i da će se u petak o njima glasovati. Na primjedbu da će se u petak glasati i o opozivu Vlade i o ustavnim sucima, o čemu se dogovaraju lijevo liberalna oporba i vladajući, te da jedan proces kontaminira drugi, Jandroković je uzvratio da na prvom mjestu treba definirati što je interes države i građana, a to su ustavni suci, dok su ostale teme pitanje političke bitke.

Ustavni sud je jedna od temeljnih institucija države i tu ne bi trebalo biti nadigravanja, poručio je, dodavši da su sve ostale teme podložne političkoj borbi i vjeruje da će to tako i biti. Za glasanje o aktivnosti NSATU, kazao je da će to tek dogovoriti, jer još o tome nisu donijeli odluku. Vezano za izjave ministra obrane Ivana Anušića o Mađarskoj, Jandroković je rekao da nije pobornik da se neka vanjskopolitička pitanja na populistički način rješavaju u takvim raspravama.

- Vanjska politika i diplomacija su vrhunske vještine tako da treba biti oprezan, svjestan prijetnji i opasnosti koje imamo, a mislim da svi to vrlo dobro razumijemo i znamo. Međutim, način na koji ćemo to komunicirati treba biti vrlo sofisticiran, taj sastanak se dogodio po pravilima da se ne bi trebalo iznositi ono što je tamo rečeno, pa oni koji su to iznijeli prekršili su ta pravila, a što se Anušića tiče, čini mi se da je dao dosta točnu dijagnozu stanja - ustvrdio je.

O tome će, napominje, sigurno raspravljati u nadolazećim tjednima i mjesecima jer moramo biti svjesni da se svijet jako mijenja, primjerice, dio skandinavskih i baltičkih zemalja svojim građanima već daju knjižice s napucima što učiniti u slučaju ratnog sukoba.

- Njemačka se ozbiljno priprema za konflikt, Rusija je u jednom trenutku preko ambasadora kazala da je Velika Britanija strana u sukobu i još je čitav niz elemenata koji ukazuju na moguće usložnjavanje konflikta i Hrvatska na to mora biti spremna. Način na koji ćemo to komunicirati prema građanima treba biti usklađen i koordiniran jer je jako važno da građani budu svjesni da su to sve realne opasnosti i izazovi s kojima se sutra možemo sresti i Hrvatska - zaključio je Jandroković.

