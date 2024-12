Kosor: 'Jedino su Plenkoviću uhićena dva ministra, Milanović je favorit izbora, mora igrati na emociju'

U studiju Večernji TV-a naša novinarka Petra Maretić Žonja ugostila je Jadranku Kosor. Bivša premijerka govorila je o bitnim političkim pitanjima, a između ostalog i može li oporba srušiti Vladu, kako afera Beroš šteti HDZ-u... - Svi koje slušam posljednje dane iz vladajuće koalicije, tvrde da im ne šteti. To govore oni koji slabo poznaju uzroke i posljednice. Naravno da to šteti, šteti predsjedniku Vlade, vidi se da je uznemiren posljednjih dana. Zahtjeva za opoziv u Saboru vidi se da ga uznemirava. Andrej Plenković mora biti svjestan, to je činjenica za povijest, da je on jedini hrvatski predsjednik Vlade u čijem je mandatu uhićeno dvoje ministara.

On sam kaže: 'Mi stalno vladamo'. Je li ova afera drugačija? - Ovo je teška afera, predsjednik Vlade kome se to dogodi, morao bi u demokratskom svijetu reći - dosta je. Vraćam mandat građanima, neka odluče ponovno. Zašto? Ta stabilnost je važna. Okosnicu većine čini Domovinski pokret koji je prevario svoje birače i glasove dobio na teškom optuživanju Plenkovića i HDZ-a. Oni su tu zbog vlastitih interesa, a ne interesa države. Povjerenje građana im je palo na tri posto. Rastepli su se kao stranka.

Je li opoziv osuđen na propast? - Uzrujava me to da se predviđa da je unaprijed propalo, u smisli da to nema smisla, da je to cirkus u Saboru. Koji je smisao rada opozicije? Da heklaju, štrikaju, hodaju po Adventu i jedu kobasice, ne , nego da ukazuju na probleme. Kako će to sutra izvesti, vidjet ćemo. Verbalno će ih Plenković pregaziti, ali morali bi pokazati da je opozicija u pravom smislu te riječi, opozicija. Morali bi doći, a ne biti tanka linija. Moraju pokazati da su neka snaga i upirati prstom koji održavaju većinu.

Mogu li neki doživjeti poraz, primjerice Dario Hrebak u Bjelovaru? - U demokratskom svijetu bi to bilo logično. On govori da mu je ovo s Berošem strašno, nepodnošljivo, teško, te koruptivne rane koje se otvaraju, on to ne može gledati kao liberal, ali kaže dok je predsjednik Vlade čist, ima njegovu potporu. Kakva je to logika. Ti i takvi znaju da je sudjelovanje u takvoj tankoj većini daje vidljivost. Oni koji ne zaslužuju da ih se ne spominje, spominjemo. Oni se hvale da su izbacili Srbe iz vladajuće većine, hvale se da Novosti neće financirati, a isti taj Hrebak daje intervju tim Novostima.

Vratimo se na aferu Beroša, predmet je preuzeo DORH, je li otet EPPO-u? - Jako sam sretna što EPPO postoji. Ponosna. To je sve naš novac, mi smo članica Europske unije. Imaju više sudionika, traje im duže istraga, a državni tužitelj odlučio se za DORH.

- To se dogodilo kada je predsjednik Vlade to žestoko kritizirao. Sve što smo do sada vidjeli, pokazuje da se Laura Kövesi neće dati samo tako lako izigrati.

U slučaju se spominju Hrvoje Petrač i njegovi sinovi. Kako to komentirati. Svojedobno je Hrvoje Petrač zaprijetio i Ivi Sanaderu, 2005. godine, on je tada nestao s političke scene, a vi ste preuzeli HDZ. - Ta afera je iz puno razlog zastrašujuća. Naime, jedan ministar u hrvatskoj vladi, koji je odlučivao o zdravstvu bio povezan s dijelom podzemlja, neki su ga zvali 'Mali'. To govori o situaciji u kojoj smo danas. Ljudi kriminalne prošlosti, u vladi, ministra, države članice EU, zovu mali. Ponižavajuće, to se može protumačiti i kao potrčko. Da je ovaj slučaj u bilo kojoj državu EU, starijoj demokraciji, to bi izazvalo neviđen potres, a tu prolazi polako ispod radara.

Kako to objasniti? - Naš mentalitet, a i ovo sve pada u nezgodno vrijeme za Plenkovića, jer su izbori, a opet je zgodno vrijeme, tu je Advent, lampice, kobasice, ljudi jedu, troše i to pada u zaborav kao i još mnogo drugih stvari.

Sjećaju li se HDZ-ovci da se Dragan Primorac kandidirao za predsjednika protiv HDZ-a 2009., bio je nezavisni tada?

- Ne, oni se sada više ničega ne sjećaju. Ali pamte ljudi, nisu blesavi. Pogotovo oni stariji koji su oko Andreja Plenkovića, ali se ne usude ni pisnuti. Naime, ovo je veći problem od onog kako se čini. Ušao je u stranku 2007., 2009. Sanader odlazi, odlazi i Primorac, krajem godine su izbori, mi imao svog službenog Kandidata - Hebranga, a onda se pojavljuje protukandidat - Dragan Primorac koji je član HDZ-a. Bili smo šokirani, a Statut ga je izbacio. Izbacuje se svakog onog tko našteti stranci. Kandidiranjem Primorca, Hebrang je izgubio glasove za drugi krug.

Primorac govori da je sam otišao iz stranke. - Nije otišao, on je izbrisan je se kandidirao. On je bio kandidat koji je izgubio na predsjedničkim izborima i onda ga stranka od 220.000 članova, kandidata kao nadstranačkog kandidata jer ne može pronaći nekog unutar svojih redova. Naravno da stranački ljudi ne gledaju na to dobro i s odobravanjem. Stranka tu pokazuje slabost. Ja bih mogla sada nabrojati 20 sjajnih kandidata od prve, bez puno razmišljanja, mladih, obrazovanih...

Kako je to tada izgledalo? - U intervjuu za VL sam rekla, morala sam uložiti puno snage da objasnim Hebrangu da kao predsjednica stranke nisam mogla intervenirati. Zamjerio mi je da sam morala spriječiti Primorca i razumljivo je bio ogorčen. HDZ ga sada vraća, a on izjavljuje da ga ništa neće spriječiti da kritizira Vladu. A naravno da to ne bi tako bilo.

Zoran Milanović kao favorit? - Neće se samo prošetati kroz izbore. On sada je zaista favorit. No, ono što se treba reći oko Milanovića, on za sada ostaje jedina brana da Plenković ne preuzme potpunu kontrolu nad vojskom i sigurnosnim službena. Namjerno ne govorim HDZ, već Plenković. On ne dozvoljava svojim ministrima da objašnjavaju. No, kod Milanovića je najveća opasnost, sa svim njegovim manama, da stranke koje ga podupiru shvate olako istraživanja da pobjeđuje glatko. Osim toga, jedan dio njegovih birača mogao bi iskoristiti blagdane da ode na odmor i ne ide na glasanje jer misle pa i tako Milanović pobjeđuje. To koristi Primorac, svjestan je toga. HDZ-ova glasačka mašina je vrlo snažna i ako se svi discipliniraju, izvjesno je da Primorac ide u drugi krug.

Spominjali smo ministra Anušića koji je kritizirao europsku politiku za koju kaže da nije tako ružičasta. Ima li tu pozadinske priče?

- Čini mi se da je neprimjereno tumačiti da je to bilo na zatvorenom skupu pa ministar nije znao da ga se snima. Oni okupljeni tamo su isto neka javnost. Ne postoje dvije istine, ali on je to htio danas pojasniti, ali nije dobio zeleno svjetlo. No, gospodin Anušić kada dođete do suštine, govori isto što i Milanović. No to se nije iskomuniciralo dovoljno u javnosti - rekla je Kosor pa se vratila na Milanovića: - Milanović mora igrati na emociju, Primorac teško da može to pobuditi iako se jako trudi govoriti o domovini, Bogu, ali ne budi kod ljudi tu emociju.

Danas se nastavljaju pregovori oko sudaca Ustavnog suda, hoće li se uspjeti dogovoriti? - Morali bi. Kalkulacija da se ide do krajnjeg trenutka zaista je poražavajuća. Mislim da će se dogovoriti i bilo bi zastrašujuće da ti pregovori danas ne uspiju. Bila je to taktika da se opoziciju može optužiti da nije htjela surađivati. Ja nikada ne bih čekala zadnji rok, ja bih da se sve obavi što prije i da ne pati Ustav - zaključila je Jadranka Kosor.

