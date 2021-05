Jandroković o Milanoviću: Klatara po Hrvatskoj cijeli dan i lupeta čitav niz besmislenih uvreda

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ) u srijedu se u Šibeniku na izražavanju podrške HDZ-ovim kandidatima Šibensko-kninske županije ponovno obrušio na predsjednika Zorana Milanovića, još jednom ga nazivajući klaunom.

- Meni su primarni kandidati kojima sam danas došao izraziti podršku, ovo što govori ovaj klaun Milanović meni je zadnja rupa na svirali. Mislim da je vrijeme da postavimo pitanje što taj predsjednik radi. On se klatara po Hrvatskoj svaki dan, lupeta čitav niz nekih besmislenih teza i uvreda na račun drugih. Sada se i prokazuje kao netko tko želi izabrati sutkinju Vrhovnog suda kako bi osudili HDZ. Pamtit ćemo predsjednike na različite načine - Tuđmana kao državu, Mesića kao predsjednika koji je išao na kave, a Milanovića kao predsjednika klauna, započeo je Jandroković.

Na pitanje novinara kako bismo pamtili bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora imao je samo riječi hvale.

- Kao veselu predsjednicu koja je išla na utakmice i bila je pozitivna osoba, kaže.

- Imate tužnih klauna, a imate i one kojih se ljudi boje. On upada u tu kategoriju kojih se ljudi boje, no meni je on samo smiješan. Dajte proanalizirajte što on govori, još od krize JANAF-a, od tada kreće. Prvo je govorio da je korona slična karijesu, pa je otkriveno da je bio u famoznom klubu dva dana nakon potresa. Pa gdje mu je sram da on govori danas o tome da ljudi ne čitaju epidemiološke udžbenike. Koliko morate biti besramni da odete u klub dva dana nakon potresa, otišao je jesti ostatke hrane kao neki strvinar, oštro je odgovorio Jandroković, no 'poštedio' je HDZ-ovce koji su također posjećivali klub.

- Bili su, ali nisu bili kada je bio lockdown i ne odmah nakon potresa. Od prvog dana on napada vladu i HDZ, to nije predsjednički nego klaunski. On predbacuje nama svog kandidata za kojeg kaže da će doći i nas osuditi, pa toga nije bilo ni 1991. godine, smatra.

Za predsjednika je imao i par savjeta o ponašanju koje bi trebao popratiti ako želi suradnju s Vladom.

- Ne možete ujutro nekoga vrijeđati, a popodne ga tražiti da ode s vama na kavu. Treba se pristojno i civilizirano razgovarati. Kada to nauči, onda ćemo razmisliti želimo razgovarati s njim, govori.

