Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
STRATEŠKO PARTNERSTVO

Jandroković: Azerbajdžan je za Hrvatsku ključna država Južnog Kavkaza

Foto: pixsell
1/3
VL
Autor
Hina
08.10.2025.
u 13:22

Za Hrvatsku je strateški važna suradnja s azerbajdžanskom državnom energetskom tvrtkom SOCAR jer vrlo visoki udio sirove nafte na hrvatsko tržište dolazi upravo iz Azerbajdžana.

Hrvatska smatra Azerbajdžan ključnom državom u Južnom Kavkazu u gospodarskom, energetskom i sigurnosnom smislu, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na sastanku s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim u srijedu u Bakuu, priopćeno je iz Sabora. Jandroković i Alijev suglasni su da su odnosi Hrvatske i Azerbajdžana izvrsni, dinamični i u usponu. Ove se godine navršava 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između dviju država, a njihovo strateško partnerstvo inicirano je upravo prilikom posjeta predsjednika Alijeva Hrvatskoj 2013. godine, navodi se u priopćenju. 


Dvojica predsjednika razgovarali su o produbljivanju parlamentarne dimenzije odnosa te su izrazili zadovoljstvo jačanjem gospodarske suradnje i kontinuiranim porastom trgovinske razmjene. Strateški važnom ocijenjena je suradnja s azerbajdžanskom državnom energetskom tvrtkom SOCAR jer vrlo visoki udio sirove nafte na hrvatsko tržište dolazi upravo iz Azerbajdžana. Predsjednik hrvatskog parlamenta naglasio je i značajan potencijal hrvatskih tvrtki zainteresiranih za sudjelovanje na projektima opskrbe električnom energijom u Azerbajdžanu, a razgovaralo se i o mogućnostima ulaganja u području turizma.

Azerbajdžanu je na raspolaganju i hrvatska stručnost u poslovima razminiranja, kazao je Jandroković. Istaknuo je i da Hrvatska podupire dosad ostvareni napredak u normalizaciji odnosa Azerbajdžana i Armenije, ocijenivši to važnim doprinosom stabilnosti južnog Kavkaza. Jandroković boravi u službenom dvodnevnom posjetu Azerbajdžanu i u nastavku ga očekuju susreti s predsjednicom tamošnjeg parlamenta Sahibom Gafarovom i premijerom Alijem Asadovim te s istaknutim Hrvatima u Azerbajdžanu.
Ključne riječi
Jandroković Azerbajdžan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još