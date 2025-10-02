Jandroković: Napuštanje sjednice sudaca Ustavnoga suda koji su povezani s SDP i Možemo je politički čin

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ocijenio je u četvrtak da je odlazak petero sudaca sa sjednice na kojoj se glasalo o novom predsjedniku Ustavnog suda politički čin, ali i da je odluka o izboru donesena kako bi se izbjegla blokada suda s obzirom na isticanje mandata troje sudaca. Jandroković je u emisiji "S Markova trga" Hrvatskog radija pojasnio kako Ustavni sud trenutačno ima 13 članova, no trojici sudaca ističe mandat 14. listopada, nakon čega imaju pravo na još šest mjeseci biti ustavni suci, ako se ne izaberu novi.

"Upravo smo sada u toj fazi kada je postalo jasno da neće biti političkog dogovora i da se neće uspjeti dvotrećinskom većinom izabrati nova tri suca, stoga su očito u Ustavnom sudu procijenili da je bolje odabrati novog predsjednika i potpredsjednicu dok postoji 13 sudaca, nego doći u situaciju da ih bude samo 10, a ne izabrati novog predsjednika i potpredsjednika", naveo je Jandroković. Upitan bi li u tom slučaju bila podjela 5-5 pa da zato ne bi bilo moguće izabrati, predsjednik Sabora je potvrdio kako je o tome mnogo puta govorio SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.

"Jako se veselio kako će Ustavni sud doći u blokadu jer će biti 5-5 i neće vladajuća većina moći imati sedam, a oporba šest i ponovio je to jako puno puta. Vjerojatno su ga slušali i ustavni suci i preduhitrili u stvari taj plan SDP-a i ljevice da Ustavni sud dođe u blokadu", naveo je. Dodao je kako su to učinili legitimno i legalno, ali i zrelo, jer mandat od 13 sudaca i dalje traje. Pri tome je rekao i kako lijeva strana optužuje tih osam sudaca da su povezani s vladajućom većinom i HDZ-om, dok za pet sudaca koji su napustili sjednicu govore da su profesionalci i stručnjaci.

"Tih pet sudaca su sasvim sigurno, kao kandidati SDP-a i Možemo, povezani s tim političkim opcijama i njihov izlazak sa sjednice je politički čin. Oni su mogli ostati i glasovati protiv tog kandidata", kazao je. Upitan hoće li biti dovoljno kandidata za izbor trojice sudaca čiji mandat istječe, Jandroković je rekao kako ima informacije da ih je više od tri te će se provesti potrebna procedura, no još jednom je istaknuo kako je postizanje dogovora potrebna dvotrećinska većina i da je sada "gotovo nemoguće" postići dogovor za ovaj rok, ali da ima još šest mjeseci vremena.

Što se tiče izbora predsjednika Vrhovnog suda iz trećeg pokušaja, s obzirom na to da za tjedan dana istječe rok za prijave na javni poziv, Jandroković je izrazio nadu da će doći do rješenja koje će biti prihvatljivo i predsjedniku Republike i Saboru. Pri tome je upozorio kako je predsjednik Milanović prilikom odbijanja prošle kandidatkinje prekršio zakon jer nije uputio taj prijedlog tamo gdje je po zakonu treba - Odboru za pravosuđe i Općoj sjednici Vrhovnog suda, ocijenivši da je to kršenje zakona "vrlo lako prošlo" i kroz DSV koje je raspisalo novi javni poziv.

Protiv saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre i bivšeg ministra podignuta je optužnica, a Jandroković je rekao kako to neće utjecati na rad parlamentarne većine. Govoreći o godišnjem dodatku na mirovine od šest eura po godini staža, što je manje od očekivanog, Jandroković je rekao kako je to u skladu s financijskim mogućnostima države. Sabor je odluku o priznanju Palestine prepustio Vladi, a predsjednik Sabora je naveo kako je prihvaćen zaključak kojim se ne dovodi u pitanje dvodržavno rješenje, dakle i priznanje Palestine, ali čeka se pravi trenutak kroz pregovore i dogovore. Dodao je kako su mnoge zemlje u sličnoj situaciji, ali i napomenuo kako ni cijela oporba nije glasovala za priznanje.

Oporba predlaže saborsku raspravu uoči glasovanja u Europskom parlamentu o tzv. chat kontroli, a Jandroković je istaknuo kako su naši europarlamentarci vezani za svoje političke opcije i ne može im Sabor davati naputke. Važno je da građani nemaju dojam da ih netko sada uhodi i da će sve njihove poruke biti analizirane, ponajmanje od strane RH, dodao je, jer to nije inicijativa koju je osmislila Vlada da kontrolira političke protivnike, već je riječ o inicijativi iz EU kako bi se suzbila pedofilija.