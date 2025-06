Jakovčić: Plenković radi ono što sam i ja radio, samo u drugom spektru boja

IDS je praktički bio pred krajem, smiješio mu se The End, Fine, ali na sreću Miletićeva pobjeda na izborima za istarskog župana ostavlja tračak nade da se IDS može ozbiljno oporaviti s novim vodstvom, kaže Ivan Jakovčić, počasni predsjednik IDS-a, jutro nakon drugog kruga lokalnih izbora. - Vjerujem da Loris Peršurić i ekipa koju on može okupiti mogu donijeti IDS-u svjetlu budućnost. Da na taj način IDS može ponovno zauzeti uobičajenu, ali ozbiljnu i odgovornu ulogu u političkoj karti Hrvatske - dodaje Jakovčić u razgovoru za Večernji list.

- Loris je pokazao da ima politički talent. Pokazuje da ima snažnu podršku u Poreču. Hametice je dobio SDP-ovog kandidata. Prema tome, bilo bi optimalno rješenje da on ostane. Naravno, na njemu je da se odluči može li nositi tu odgovornost. On je i saborski zastupnik, on je i gradonačelnik Poreča, nije baš tako jednostavno preuzeti još i odgovornost predsjednika stranke. Loris treba odlučiti - dodaje Jakovičić. Loris Peršurić preuzeo je dužnost vršitelja dužnosti IDS-a 22. svibnja, nakon prvog kruga lokalnih izbora, kada je dotadašnji predsjednik Dalibor Paus podnio ostavku zbog slabog rezultata koji ga nije odveo u drugi krug izbora za župana. Tada je IDS u drugom krugu odlučio podržati Borisa Miletića, svog nekadašnjeg predsjednika, neovisnog kandidata za ponovnog župana.

Što, po Jakovičiću, znači tvrdnja da IDS može ponovno imati ozbiljnu i odgovornu ulogu u političkoj karti Hrvatske? - To znači da se mi možemo, kad budu ponovno izbori, vratiti na stare brojke u Saboru i onda, naravno, vidjeti kako će izgledati većina u parlamentu. Ja sam na stajalištu da odgovorna županijska vlast i odgovorna nacionalna vlast moraju surađivati. To sam ja pokazao u vrijeme kad sam bio predsjednik IDS-a i župan istarski, a Sanader je bio predsjednik HDZ a i premijer vlade. Naša suradnja omogućila je da je Istra dobila i Sveučilište u Puli i novu bolnicu u Puli i Trgovački sud u Pazinu. Nastavljena je izgradnja Ipsilona, niz drugih infrastrukturnih projekata. To je odgovornost. Ne mora biti politička koalicija uvijek, ali jedna suradnja apsolutno je neophodna - kaže Jakovčić.

Želi li time reći da IDS treba podržavati HDZ u Hrvatskom saboru? - Ja sam uvijek za to da podržimo svaku pametnu odluku. Dolazi li ona od HDZ-a, SDP-a ili bilo koga drugoga, za mene je to manje važno; ako je odluka dobra za građane, treba je svakako podržati. Mi smo izabrani da bi građanima omogućili bolji život. Za to su izabrani i ljudi iz HDZ-a i ljudi iz SDP-a i drugih stranaka. Prema tome, to je odgovorno ponašanje. Devedesete godine su daleka prošlost. To je politička arheologija. Sad su potpuno neka nova vremena. I Plenković po mom dubokom uvjerenju želi voditi takvu politiku. Želi voditi takvu Hrvatsku. I njegov uspjeh u Dalmaciji nije došao slučajno. Naravno da je nevjerojatno koliko je poplavljena Hrvatska, pogotovo Dalmacija, ali to me podsjeća na ono što sam ja radio nekada. Kad sam ja od centra prema lijevo sve pokušao pokupiti u Istri, pa čak i malo i desnoga. Upravo to je on napravio u Dalmaciji. On je pokupio sve što je moguće od centra prema desno, a možda možda i nešto malo s liberalnog lijevog centra. Podsjeća me na ono što sam ja radio, samo u drugom spektru boja. Ako budu odgovorno obnašali vlast u Dalmaciji, mislim da će se to pokazati dobro za Dalmatince.

Na kraju, kako Jakovčić komentira pobjedu bivšeg predsjednika SDP-a Peđe Grbina u drugom krugu izbora za gradonačelnika Pule? - Ovo što se dogodilo u Puli, to je ustvari težak poraz IDS-a. Međutim, iz toga moramo nešto naučiti, a to je da jednostavno moramo biti hrabri i izaći s ljudima koji zaista mogu dobiti izbore. Da smo podržali Miletića u prvom krugu, kao što sam ja zagovarao, a ne da smo išli s našim kandidatom, pogledajte što bi bilo. Pogledajte matematiku. Paus je dobio 23 posto, Miletić je dobio 27 posto, to je skupa 50 posto. Prema tome, u tom slučaju je IDS mogao dobiti u prvom krugu svoga župana, a tada bi refleksija te situacije bila puno povoljnija za pulski dio IDS-a i sigurno je da bi naš kandidat ušao u drugi krug u tom slučaju. Međutim, rascjepkanost, inzistiranje na tome da Paus ide za župana, dovela je do ovoga danas. A ja sam to sve govorio prije šest mjeseci, godinu i dvije. Mada, moram reći da sam jako kritičan bio prema potezu Miletićevu potezu kad je izašao iz IDS-a. To nije trebao napraviti, on je trebao ostati u IDS-u i boriti se za vrijednosti unutar stranke, kao što se ja borim za vrijednosti unutar stranke. Borbu za vrijednosti koje zagovarate treba voditi iznutra, a ne medijski i izvana - kaže Jakovčić.

Hoće li Grbin i IDS lako ostvariti suradnju u Gradskom vijeću Pule? - Da, već je sve dogovoreno i to neće biti nikakav problem. Međutim, zbog takve politike kakvu je vodila pulska podružnica, IDS ima šanse nestati u Puli. I to je ono najgore što nam se može dogoditi - poručuje.

