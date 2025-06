Politolog o drugom krugu: 'HDZ pokazuje snagu, SDP je u ozbiljnim problemima'

“Pokazalo se, i to je na neki način odgovor na ovo pitanje, da je HDZ možda čak i jedina ozbiljna politička organizacija u Hrvatskoj koja radi po čitavoj Hrvatskoj, koja jako dominira u Dalmaciji i Slavoniji, ali - ajde, osim možda Zagreba - i u drugim dijelovima Hrvatske ostvaruje jako dobre rezultate, i to je ključ”. rekao je politolog Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog". Kao primjer toga istaknuo je Split, gdje kaže da je stranka, više nego kandidat Tomislav Šuta, iznijela pobjedu nad Ivicom Puljkom.

“HDZ ponovno pokazuje tu svoju snagu i u ove tri godine premijer ima pravo ući s određenim optimizmom”, istaknuo je Šalaj i dodao da rezultate ovih lokalnih izbora možda najbolje opisuje jedna sinoćnja izjava predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića - "Stvari su ponovno na svom mjestu".

“Znamo da smo prije tih lokalnih izbora, potaknuti efektom Zorana Milanovića, koji je ostvario zaista dobar rezultat na predsjedničkim izborima, očekivali da se taj dio efekta prelije i na uspjeh SDP-a. Mislim da je manji problem da smo mi to očekivali, a puno veći problem evidentno da su iz SDP-a sami to na neki način očekivali - da će bez nekakvog većeg angažmana, truda i nekih promjena unutar njihovih redova doći do nekih značajnijih rezultata, i to se upravo dogodilo”, rekao je za HRT komunikolog Damir Jugo sa Sveučilišta Algebra Bernays.

Jugo je također istaknuo Split, opisao ga kao “šlag na tortu” drugog kruga i rekao da misli “da bi prije samog prvog kruga izbora malo ljudi bilo toliko hrabro da prognoziraju da će Tomislav Šuta pobijediti Ivicu Puljka.” Smatra da je Puljak zbog krivo postavljene kampanje izgubio “izbore koje je trebao dobiti".

Komentirajući SDP na ovim lokalnim izborima, Šalaj je istaknuo da “ako sagledamo cjelovitu sliku, SDP je u ozbiljnim problemima”, te dodao “Veliki su izazovi pred SDP-om.” Smatra da su njihove gradske organizacije u tri najveća grada - Zagrebu, Splitu i Rijeci - u ogromnim problemima te da im se najbolji potencijal otvara u Splitu, da će im teže biti u Rijeci, a najteže u Zagrebu. Jugo se složio da je za SDP trenutno najpovoljniji grad Split, no da ih čeka puno posla.

Komentirajući pobjedu Tomaševića i stranke Možemo! u Zagrebu, Šalaj je istaknuo da je Tomašević u drugom krugu dobio 70.000 manje glasova nego prije četiri godine, što smatra da rezultat nižeg odaziva, ali i upozorenje da drugi mandat mora biti "mandat isporuke".



Šalaj je među ostalim naglasio da Domovinski pokret pokazuje znakove slabljenja, te upozorio da pobjeda DOMiNO-a u Vukovaru ne smije stvoriti iluziju stabilnosti na desnici, koja je, prema njegovu mišljenju, pred nužnim procesom dubinskog preslagivanja. Jugo je komentirao kako ostaje otvoreno pitanje hoće li neuspjeh DP-a u borbi za vukovarsku gradonačelničku poziciju imati širi odjek na nacionalnoj političkoj sceni.