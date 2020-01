Jakim ministrima šef SDP-a mogao bi kompenzirati svoje ‘premijerske mane’

Cijelu 2018. godinu Davora Bernardića pokušavalo se srušiti s čela SDP-a. No svi su ti pokušaji, u kojima su više-manje na kraju sudjelovali i svi članovi vodstva SDP-a, propali. Bernardić se uspio održati na čelu stranke, a nakon egala s HDZ-om na EU izborima i pobjede SDP-ova kandidata za predsjednika države, sada se može nadati da će mu u ruke “pasti” i premijerska funkcija. I koliko god se neki sada nad time zgražavali i isticali da Bernardić za to nema ni kapaciteta, ni znanja, ni iskustva, činjenica je da takav scenarij, tko god što mislio o Bernardiću, više nije nerealan.

Najlakši protivnik

Uostalom, predsjednički su izbori uglavnom pokazivali i u kojem će pravcu ići parlamentarni. Pobjeda Ive Josipovića udarila je temelje dolasku i SDP-ove Vlade i Zorana Milanovića, kao što je nakon dolaska Kolinde Grabar-Kitarović u Banske dvore opet došao HDZ.

Istom je logikom i porastom rejtinga SDP-a u prvi plan došla i tema može li Bernardić biti premijer, odnosno kakav bi bio. Kritičara ne nedostaje. Neki Plenkovićevi ministri otvoreno su kazali kako ga željno iščekuju u toj bici uvjereni da će im on biti najlakši protivnik, a svoju zabrinutost zbog ideje da Bernardić postane premijer izrazio je i jedan od naših najuglednijih dramaturga, teatrologa, teoretičara književnosti i kazališta, bivši dekan Akademije dramskih umjetnosti, pjesnik i kritičar Vjeran Zuppa.

– Kad bih mogao savjetovati, a to ne mogu, rekao bih da nikako ne bi bilo dobro da on nakon parlamentarnih izbora postane predsjednik Vlade. U nekoliko sam navrata iznosio svoje mišljenje o njemu i nisam ga promijenio. Parafrazirajući Gogolja, rekao sam da ne vjerujem u ljude koji su izašli ispod Bandićeva šinjela. Malo sam, eto, literalizirao to svoje mišljenje o Bernardiću. Otkad je postao predsjednik SDP-a, imao je toliko primitivne i nezanimljive javno-političke iskaze da tu ništa nisam znao vidjeti osim jezično-političke pustoši. Mislim da u vrhu SDP-a ima izuzetno kvalitetnih ljudi i vrsnih intelektualaca – kazao je za Nacional Zuppa.

Međutim, u SDP-u nikakve dvojbe po pitanju Bernardića više nemaju kao što, kaže naš izvor iz vrha stranke, nema ni teoretske šanse da stranka za premijera istakne ikoga drugoga izuzev šefa stranke.

– Davor Bernardić pokazao je i mudrost, i znanje, i ideju u sastavljanju liste za EU izbore, kao i odlučnost i viziju u prepoznavanju i odabiru Zorana Milanovića za kandidata za predsjednika države. Tu je zatomio svoju taštinu i othrvao se velikim pritiscima u stranci. Da nije bilo Bernardića koji je na kraju prelomio, Milanović ne bi bio kandidat SDP-a – kaže naš izvor iz vrha stranke.

Naš drugi sugovornik iz vrha SDP-a kaže kako su oni u stranci svjesni kako glasači percipiraju Davora Bernardića.

– Ali to je naš problem i nemamo drugog izbora nego ići s Bernardićem. Osim toga, Milanović i Plenković konkurirali su kao jake osobe, snažni premijeri, a ni jedan ni drugi nisu o gospodarstvu znali gotovo ništa. Milanovića su spašavali Slavko Linić i Radimir Čačić, Plenkovića Martina Dalić i Zdravko Marić. Bernardić mora oko sebe uzeti ljude s kojima će kompenzirati svoje nedostatke, i on će to napraviti, ako ni zbog čega drugog, onda zbog samog sebe – kaže naš izvor. Osvrnuo se i na komentare Vjerana Zuppe prema kojemu nikako ne bi bilo pametno da Bernardić postane premijer. Kaže da sve što Zuppa kaže ima težinu na ljevici, ali i podsjeća da nijedan SDP-ov premijer kod Zuppe nije prošao bez kritika.

Kako izaći na izbore

– Zuppa je uvijek bio dosta kritičan i Bernardić nije prošao ni bolje ni lošije nego prije njega Zoran Milanović i još prije Ivica Račan – zaključuje.

Da Bernardić upravo s kvalitetnim ljudima može nadomjestiti neke svoje nedostatke, drže i njegovi potencijalni koalicijski partneri. Šefica Glasa Anka Mrak Taritaš kaže da je već bilo pokušaja da stranku vodi jedna osoba, a da se za premijera predloži netko drugi i da se pokazalo da takav koncept nije dobar.

– U ovom trenutku meni pitanje premijera nije presudno, već pitanje kako uopće izići na izbore i što je recept kako pobijediti HDZ. Može li se to u jednom bloku da se sve stranke od centra prema lijevo udruže ili da se ide u dva bloka. Međutim, slažem se s onom da si jak koliko se jakim ljudima okružiš – kaže Mrak Taritaš.

Predsjednik HSU-a Silvano Hrelja, čija će stranka gotovo sigurno na izbore u koaliciji sa SDP-om, ističe pak kako je uloga predsjednika Vlade precijenjena.

– Tu se radi o zbiru ljudi i bitno je imati jake ministre i dobre potpredsjednike Vlade koji koordiniraju ministarstvima. Bernardić to može i siguran sam da će tražiti putove da dođe do cilja. Osim toga, nitko ne može znati sve svoje sposobnosti dok se ne iskuša – zaključuje Hrelja.