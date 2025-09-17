Jačaju vojsku zbog prijetnji Rusije i Kine: Očekuju da su oni idući na meti Putina, ali i Trumpovih ambicija?

U ledenim vodama jugozapadnog Grenlanda, danska fregata HDMS Niels Juel plovi kroz fjordove. Upravo ta scena dio je vježbe Arctic Light, najveće danske vojne operacije na Grenlandu, koja signalizira pojačanu vojnu prisutnost u regiji. Tri stoljeća danske kolonijalne vlasti nad Grenlandom suočavaju se s novim izazovima dok ova mala europska monarhija nastoji očuvati kontrolu nad ovim resursima bogatim teritorijem. Grenland, najveći otok na svijetu, nalazi se na ključnoj osi GIUK jaza, pomorskog prolaza koji povezuje Sjeverni Atlantik s Arktičkim oceanom. Zajedno s Islandom i Ujedinjenim Kraljevstvom, Grenland je ključan za nadzor pomorskih putova. Strateška važnost regije privlači pažnju globalnih sila. Iako danski zapovjednici, uključujući general-bojnika Sørena Andersena, načelnika Zajedničkog arktičkog zapovjda edništva, tvrde da trenutno nema izravne vojne prijetnje Grenlandu, zabrinutost raste zbog dugoročnih ambicija Rusije i Kine. Rusija je posljednjih desetljeća pojačala svoje vojne sposobnosti na Arktiku, a danski dužnosnici očekuju da će nakon sukoba u Ukrajini Moskva preusmjeriti resurse prema ovoj regiji. Kina, s druge strane, proglašava se "bliskoarktičkom državom" i ulaže u infrastrukturne projekte, uključujući plan "polarnog puta svile" za arktičko brodarstvo.

Iznenađujuće, najveća trenutna briga za Dansku ne dolazi iz Moskve ili Pekinga, već iz Washingtona. Nedavne izjave bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojima je izrazio interes za kontrolu nad Grenlandom, pa čak i sugerirao mogućnost uporabe sile, izazvale su uzbunu u Kopenhagenu. Iako se čini da je ova ideja trenutno odbačena, Danska je odgovorila pojačavanjem svojih obrambenih sposobnosti, uključujući ulaganje od preko 2 milijarde dolara u arktičku obranu i kupnju sustava protuzračne obrane od europskih proizvođača za 9 milijardi dolara, umjesto američkih sustava Patriot.

Ovaj potez, prema riječima zapadnih diplomata, šalje snažnu poruku. Danska, čvrsti član NATO-a, tradicionalno je bila veliki kupac američke vojne opreme, ali odluka o kupnji europskih sustava protuzračne obrane pokazuje političku neovisnost. "Prije godinu dana, američki dobavljači bi gotovo sigurno dobili ovaj ugovor", rekao je jedan diplomat, naglašavajući da Trumpova retorika ima opipljive financijske posljedice, piše CNN. Na palubi HDMS Niels Juel, dok borbeni zrakoplovi prelijeću iznad glave, general-major Andersen jasno artikulira danski stav: "Štitimo Kraljevinu Dansku." Ova izjava možda nije samo upozorenje Rusiji ili Kini, već i podsjetnik Sjedinjenim Državama da je Danska sposoban i predan saveznik, spreman braniti svoje interese na Arktiku. Dok se globalna utrka za arktičke resurse i stratešku kontrolu zahuktava, Grenland ostaje ključno bojište – ne samo zbog svojih prirodnih bogatstava, već i zbog svoje uloge u globalnoj sigurnosnoj arhitekturi. Danska, iako mala nacija, pokazuje da je spremna igrati veliku ulogu u obrani svog arktičkog nasljeđa.