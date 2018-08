'Ja sam istinski demokrat i ništa ne stavljam u ladicu. Djecu ćemo učiti reanimirati'

Obdukcijski nalaz pokazao je da je Matteo Ružić umro od prirođenog suženja aorte s posljedičnim proširenjem lijevog srca. Zbog astmatskog napada došlo je do srčanog popuštanja i nagle smrti mladića u Zaprešiću čija je smrt postala dnevnom, ali i dnevnopolitičkom temom. Pozivajući se na njegovu smrt, oporba u Saboru tražit će opoziv ministra zdravstva prof. dr. sc. Milana Kujundžića, građani organiziraju prosvjed, a bez sumnje pada povjerenje u hrvatsko zdravstvo.

Je li njegova ostavka još “na stolu”, zašto nije reformirao hitnu što mu spočitava opozicija, neka su od pitanja ministru zdravstva.

Nalaz obdukcije Mattea Ružića otkrio je da ga je zapravo izdalo srce, ali javnost neovisno o tomu ima niz dvojbi o hitnoj intervenciji u smrti ovog mladića. Pitat ću vas redom: građani koji su zvali hitnu kažu da su je čekali 15 minuta, a inspekcija je utvrdila da su izašli na teren za tri minute?

Od prvog poziva koji je došao u pozivni centar u roku od tri minute ekipa je bila uz pacijenta. Vjerojatno je ta panika koja je nastupila učinila da se sekunda čini kao vječnost. Službenim zapisima ne može se manipulirati – postoji vrijeme poziva i vrijeme dolaska ekipe.

Došao je tim 2, odnosno tim bez liječnika. Je li medicinska sestra, s obzirom na to da zakonski ne smije dati terapiju, mogla učiniti sve da se pomogne Matteu?

Neovisno o tome tko je došao, napravljeno je jedino što se u tom trenutku radi – održavanje srčane i plućne aktivnosti. Da je tada tamo došao i najbolji specijalist reanimacije, učinio bi isto.

Je li tim 2 imao svu opremu, navodi se da nisu imali defibrilator, bez obzira na to je li on u ovom slučaju bio potreban?

Da je bilo nešto drugo, onda ne bi bila ovako nagla smrt. Da je u pitanju bila samo astma, postoje lijekovi koje bi liječnik dao, ali kod kardiorespiracijskog aresta prvi je postupak reanimacije. Defibrilacija koristi samo kada imate znakove fibrilacije, a ovdje je to bilo kontraindicirano jer nije bilo znakova cirkulacije. U izvješću stoji da je tim 2 imao kompletnu opremu.

Znači li to da je Matteo Ružić bio mrtav već kad je hitna pozvana?

Prema izjavi koju je dala medicinska sestra koja se tamo zatekla, nije bilo ni pulsa ni disanja. I prema izjavi tima 2 nije bilo znakova cirkulacije.

Osobno sam naišla na zaključana vrata hitne usred noći. Je li uopće moguće napraviti sustav tako da to nikad nikog ne dočeka?

Zadnju godinu pripremamo uvođenje više timova 2 i kategoriju paramedikusa, takvi su i europski sustavi, u pozivu hitnoj doktora ćemo i mi imati sve manje. Ovaj nesretni slučaj na neki je način to ubrzao, ali to je u planu unijeti do izrade proračuna za iduću godinu. S referentnim Centrom za dječju reanimaciju u Splitu pripremamo program edukacije za školsku djecu i krećemo od ove školske godine, važno je osposobiti što veći broj ljudi i poglavito djecu da nauče reanimirati. Kad gledamo po rezultatima, u europskoj smo sredini, od 2800 reanimacija godišnje uspješno je njih 14 posto, a u zemljama Europske unije od 10 do 20 posto.

Most okuplja oporbu i tražit će vašu smjenu, jeste li s premijerom razgovarali o tome?

Među ostalim, i o tome smo razgovarali, međutim ni premijer ni ja nismo se zalijetali u kvalifikaciji dok nismo imali rezultate inspekcije i obdukcijski nalaz. A sada je razvidno da je u slučaju dr. Strenje Linić, dr. Petrova i dr. Jovanovića i onog što su poduzimali na tragediji obitelji i smrti mladoga čovjeka riječ ili o krajnjem neznanju ili bijednom skupljanju političkih bodova. Oni kao liječnici trebali su znati da se terapija ne daje bez dijagnoze, a dijagnoza znači uzeti anamnezu, klinički status i učiniti dijagnostičke postupke. U ovom je slučaju trebalo pričekati inspekcijski nadzor i nalaz obdukcije i tek onda davati kvalifikacije. Oni su to učinili iz bijednih pobuda političkog skupljanja bodova na tragediji mladoga čovjeka, pritom huškajući javnost, plašeći ih nesigurnošću sustava i bacajući ljagu na hrvatske liječnike i sestre. I zbog toga ću pokrenuti postupak prema Hrvatskoj liječničkoj komori i za ovo troje ljudi zatražiti u disciplinskom postupku da im se doživotno oduzme liječnička licencija, a s pravnicima ću se konzultirati ima li prostora za kazneno gonjenje.

Zašto niste primijenili izrađeni dokument izmjena u hitnoj, za koji vas se proziva da ste ga spremili u ladicu?

Ja sam istinski demokrat i ništa ne stavljam u ladicu. Dapače, uvijek sam naglašavao sve što su dobro napravili moji prethodnici, to sam nastavio i, ako bilo tko nešto dobro sugerira, prihvaćam. Dakle, u toj njihovoj takozvanoj reformi hitne nije bilo ništa što je trebalo usvojiti preko noći. A mi pripremamo pozitivne promjene.

Uz zahtjev za vašu smjenu, opet vam slijedi i prijava Časnom sudu Komore?

Ja sam uvijek spreman ići na bilo koji sud i nadasve pred lice hrvatske javnosti. Isto tako očekujem da će i njih primjereno sankcionirati i Liječnička komora, ali i Općinski, odnosno Županijski sud s obzirom na štetu koju su radili.

Upravo oko Komore bili ste dosta suzdržani kada su smijenili predsjednika neprihvaćanjem financijskog izvješća, poduzimate li tu nešto?

Ne mogu ništa prejudicirati, tamo će se događati izvidne radnje i demokratski procesi. Mi ćemo iz Ministarstva imati svoj inspekcijski nadzor, a u Komori slijede i novi izbori.

Izgorjela je Lopača, u kakvu su stanju uopće naše bolnice te što je s ljudima koji tamo rade i pacijentima?

Požar je izbio na katu jednog paviljona i bilo je potrebno preseliti ozlijeđene pacijente koji su smješteni u KBC Rijeka. Ostali pacijenti smješteni su u bolnicu na Rabu. To je nesreća koja se može svugdje dogoditi. Moram naglasiti i zahvaliti karlovačkom županu Damiru Jeliću i ličko-senjskom Darku Milinoviću koji su osigurali, bude li potrebno, prihvatiti dio pacijenata u Karlovac, Ogulin i Gospić. Zahvlajujem i premijeru Plenkoviću koji je odmah obišao bolnicu.

Svejedno, pojedini odjeli naših bolnica izgledaju kao iz horor-filmova, a u istim bolnicama postoje i “svemirski” uređeni odjeli, kako to?

Prosjek je starosti hrvatskih bolnica oko sto godina i mi ćemo morati graditi nove bolnice i, s druge strane, racionalizirati njihov broj. U tom smislu već smo poduzeli mjere i krenuli s funkcionalnim povezivanjem i zatvaranjem brojnih odjela. Nekada je bila prednost biti derutan pa bi se išlo u obnovu, a sigurno je tu faktor i vještina ravnatelja.

Hoćete li inzistirati i dalje na gradnji u Blatu, je li donesena konačna odluka? Hoće li se graditi ili prilagođavati postojeći objekt?

Definitivna odluka donesena je u partnerskom odnosu Vlade i Grada Zagreba te se ide u izgradnju Nacionalne sveučilišne bolnice s prvom fazom gradnje Nacionalne dječje bolnice, za što se pripremaju idejni projekti i sredstva su osigurana za početak radova za godinu dana. A prijavit ćemo se i na fondove Europske unije.

Znači, postojeća građevina nije iskoristiva?

Dio zgrade gdje bi trebala biti Nacionalna dječja bolnica nije.

Slijedi vam i izrada Zakona o pobačaju, jeste li okupili radnu skupinu, tko je u njoj i kada možemo očekivati nacrt, u kojem smjeru?

Ono u čemu će se svi složiti jest da se zabranom ne smanjuje broj abortusa, dapače povećava se rizik ugroze života majki. U tome smislu radna skupina nije oformljena, ali de facto već postoje brojne konzultacije i tu ćemo maksimalno demokratski otvoriti prostor u kojem će sve strukture moći sugerirati.

Ni stranka ni doktori nisu vas podržali u poskupljenju cigareta i žestokih pića, kako to komentirate?

Mislim da imamo drugačije izvore, držim da velika većina građana podržava projekt jer je dokazano da se povećanjem cijene cigareta i žestokih alkoholnih pića osjetno smanjuje ulazak djece u te ovisnosti. Ne da nisam od toga odustao, nego ću ustrajati iz petnih žila.

Bolnice ste novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ostavili neokrznute izuzev uvođenja nagrađivanja – kako ćete to nagrađivati liječnike i medicinske sestre u bolnicama?

Ovaj zakon bavi se bolnicama utoliko što se nastavlja s funkcionalnim povezivanjem, a to je najveća mjera u kvaliteti pružanja usluga i najveći je financijski učinak koji će iza toga uslijediti. Onaj tko radi više i zna više treba više biti i plaćen. Čim izađe zakon, počet ćemo pisati pravilnik.

Izmijenjen je i Kazneni zakon, sada se napad na liječnika izjednačava s napadom na službenu osobu?

Sve češći napadi moraju biti primjereno sankcionirani.

Što kad je situacija suprotna, poput pacijenata koji su slušali uvrede liječnika ortopeda iz Dubrave?

Treba sankcionirati sve one koji se ne vladaju u skladu s ljudskim normama.

Smanjili smo dug koji nam je ostavio SDP Propada li zdravstvo i dalje, što je s dugom, kako stojimo u financijskom smislu? Ovi političari koji vole pričati priče moraju znati da je ova Vlada od SDP-ove vlasti naslijedila dug od 8,2 milijarde kuna u zdravstvu. Pri tome treba reći da je ta ista Vlada u kojoj je zdravstvo vodio Siniša Varga uzela iz državnih sredstava za takozvanu sanaciju 6,5 milijardi kuna i potrošila ih u dvije godine a da nitko ne zna kako i otišla s vlasti. Dug smo u 2017. umanjili na 7,5 milijardi a da nismo povećali nijednu lipu javni dug, povećali limite bolnica i 60 posto fond za skupe lijekove. Dakle, nije se štedjelo na pacijentima, nego se racionalnije gospodarilo.

