Srčana mana i astma doveli do smrti Mattea Ružića, liječnika se čekalo čak 27,5 minuta

U Ministarstvu zdravstva od 16.30 sati održava se konferencija za medije na kojoj će stručnjaci Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku obrazložiti rezultate obdukcijskog nalaza nesretno preminulog Mattea Ružića.

"Utvrđeno je da je Matteo preminuo zbog astmatskog bronhitisa i neprepoznate srčane mane, točnije mane krvnih žila koji su zajedno doveli do nagle smrti koja je i konstatirana po mrtvozorniku koji je uputio tijelo na obdukciju", započeo je presicu ministar Milan Kujundžić dodavši kako su pitali oca Mattea Ružića mogu li s informacijama izaći u javnost.

"U 17.25 došao je poziv na 194 koji je glasio: Astmatičar teško diše. Tim iz Zaprešića je na cesti zatekao osobu bez svijesti i bez pulsa. U skladu sa svojim ovlastima pružili su prvu pomoć i masažu srca. U 17.30 obaviješten je tim 1, inače iz Jastrebarskog, ali su se nalazili u Zagrebu, na Trešnjevci. U 17.54 zaustavili su vozilo u Zaprešiću. Temeljem obdukcijskog nalaza preminuo zbog srčane mane, koja je dovela do smrti uz već poznate probleme s astmom", rekla je doktorica Maja Grba Bujević.

Na pitanje može li se reći je li srčana mana kod Mattea Ružića bila urođena, dr. Petrovečki je rekla kako je "postojala već prije".

"Kod mlađih ljudi ona se može kompenzirati. Organizam može ne pokazivati simptome postojanja bolesti. Ne bi mogao izbjeći sudbinu. Znači sudbinski tijek bolesti", rekla je Petrovečki.

Na pitanje je li nakon ovog nalaza promijenio mišljenje o svojoj odgovornosti ministar Milan Kujundžić je rekao:

"Dokazalo se da je sustav funkcionirao. Bilo gdje na svijetu pokojni ne bi preživio", rekao je ministar.

Otac preminulog rekao je da ga tjedan dana nitko nije kontaktirao kako napreduje obdukcija, rekli su novinari ministru.

"Danas smo s razgovarali s ocem Mattea Ružića. Objasnili smo mu zašto nismo dosad komunicirali. Bez nalaza i toksikologije ne može se izricati ništa. Bez potpunih nalaza nismo mogli davati informacije. Čak smo i danas ubrzali nego je to inače slučaj, baš zbog interesa javnosti", rekli su.

"Koliko je prošlo minuta od poziva do dolaska tima s liječnikom?", bilo je jedno od pitanja novinara.

"Poziv je stigao u 17.25, dvije minute je trajala predaja poziva, 27.5 min do dolaska liječnika, a smrt je konstatirana u 18.22", rekla je ravnateljica Hitne.

"Pacijent je bio cijanotičan, i nije disao i srce mu nije radilo", dodala je.

Da je sustav zakazao, po čemu bismo vas pamtili kao ministra upitan je ministar Kujundžić.

"Hrvatski zdravstveni sustav funkcionira odlično, negdje smo u sredini kao i mnoge države EU. Može bolje, ali mi smo povećali broj timova. Krenuli smo s projektom edukacije djece kako bi naučili reanimirati. To je važno i to nije pitanje liječnika već cijelog društva. Što veći broj ljudi nauči reanimirati bit će bolje jer su to ključne minute, tih prvih 10 minuta", rekao je Kujundžić.

Na pitanje je li 27 minuta previše za čekati liječnika Kujundžić je rekao:

"U brzini se možemo popraviti, ali neke europske zemlje nemaju ni liječnika u hitnoj pomoći."

"Na moje hitnjake je napravljena velika hajka. Ljudi u sustavu se ne osjećaju dobro. Ostat ćemo tako bez svih, i liječnika i ostalog medicinskog osoblja Mislim da nije korektno da se prema njima tako odnosi", rekla je rasplakana doktorica Maja Grba Bujević.

"Ja mogu jamčiti da već sad hrvatska hitna služba je na vrlo zavidnoj razini. I više je veleposlanika izrazilo zahvalnost kako su njihovi državljani imali pozitivna iskustva. Sutra ću dati odgovor na hajku koja je krenula na mene. I politički i sudski", zaključio je Kujundžić koji je na pitanje novinara o tome tko je pokrenuo hajku na njega odgovorio kako "bi bar mediji trebali znati".

Podsjetimo, Matteo Ružić preminuo je 12. kolovoza na cesti u Zaprešiću. Hitni tim s liječnikom u Zaprešiću nije bio dostupan za Mattea jer su bili na drugoj intervenciji na kojoj su spašavali mladu djevojku u alkoholiziranom stanju koja je bila bez svijesti. Stoga je na teren izašao Tim 2 koji čine medicinska sestra i vozač, a istovremeno je pozvan da dođe prvi najbliži Tim 1 u kojem je i liječnik. Prvi takav slobodan tim bio je u Jastrebarskom jer su i ostali županijski timovi hitne bili na terenu.

