DRAMA IZNAD ZAGREB

Izvanredno slijetanje na zagrebačkom aerodromu: Piloti u kabini prijavili dim, aktiviran hitan postupak

Slijetanje i polijetanje zrakoplova
Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
15.09.2025.
u 10:59

Glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb Lidija Capković Martinek potvrdila je da je zrakoplov sigurno sletio na pistu

Prava drama odvila se jutros oko 8 sati iznad Zagreba kada je zrakoplov kompanije Eurowings zatražio izvanredno slijetanje.

Kako piše Dnevnik.hr, u kabini je primijećen dim pa je aktiviran postupak za prisilno slijetanje. Glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb Lidija Capković Martinek potvrdila je da je zrakoplov sigurno sletio na pistu, bez ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu.

- Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu  - kazala je Capković Martinek za Dnevnik.hr. 

Ključne riječi
zračna luka Franjo Tuđman aerodrom avion

