Izvanredno slijetanje na zagrebačkom aerodromu: Piloti u kabini prijavili dim, aktiviran hitan postupak

Prava drama odvila se jutros oko 8 sati iznad Zagreba kada je zrakoplov kompanije Eurowings zatražio izvanredno slijetanje.

Kako piše Dnevnik.hr, u kabini je primijećen dim pa je aktiviran postupak za prisilno slijetanje. Glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb Lidija Capković Martinek potvrdila je da je zrakoplov sigurno sletio na pistu, bez ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu.

- Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu - kazala je Capković Martinek za Dnevnik.hr.