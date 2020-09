Iznenada preminuo Varaždinac koji je bio zatočen na brodu zbog koronavirusa

Nikola Jaklin, Varaždinac koji se početkom tjedna nakon 300 dana iskrcao s broda Zagreb Atlantske plovidbe, a na kojem je bio zatočen zbog krize s koronavirusom, iznenada je preminuo.

Obitelj i prijatelji se od njega opraštaju putem društvenih mreža, piše Varaždinski.hr.

On je na brodu radio kao kuhar, a isplovio je iz Dubrovnika u studenom prošle godine i u ožujku se trebao vratiti kući. No, 15 dana prije smjene posade, stigla je vijest da se zbog korone luke zatvaraju za brodove.

– Pet mjeseci se nismo smjeli iskrcati. U ožujku su nam rekli da je korona i da ne možemo van s broda. Kad je stigla obavijest, bili smo u Europi, i ostalo mi je još samo 15 dana do planirane smjene posade. Ostalo nam je još otploviti do Rusije, iskrcati teret i vratiti se doma. No, nije tako ispalo – ispričao nam je prije nekoliko dana.