VIDEO Iznad Hrvatske izgorio svemirski kamen: 'Čuo se jak udar, idemo tražiti ostatke'

U petak nešto iza 11 sati ujutro iznad Hrvatske je izgorio meteor odnosno svemirski kamen prilikom ulaska u atmosferu. Dijelovi su se raspršili diljem Hrvatske i to vjerojatno na onim područjima na kojima se i osjetila tutnjava te podrhtavanje tla, a to je cjelokupno područje od Istre pa sve do Karlovca.

– Bolid je eksplodirao oko 10:31, zvuk u Zagrebu se čuo u 10:34 – to je veći komad svemirskog kamena. Raspad se dogodio na visini višoj od 30 kilometara iznad površine. Gdje točno, ne zna se još, negdje iznad sjeverne Hrvatske. Seizmološke stanice neka isfiltriraju podatke za vertikalne pomake s filtrom koji propušta sve iznad 2Hz – objavili su iz Hrvatskog astronomskog saveza.

Što je to bolid, upitali smo Borisa Štromara, predsjednika Astronomskog društva Beskraj

– Bolid je vrlo sjajan meteor ili vatrena kugla, nema točnu definiciju. Prouzročuje ga komad meteoroida (manji komadi kamenja, metala, itd.) koji se gibaju Sunčevim sustavom. Veličine mogu biti od, recimo, veličine šake, pa do nekoliko desetaka metara kao onaj u Čeljabinsku (taj je bio oko 20 m prema procjenama). Ovaj je bio znatno manji, ali opet dosta velik kad je mogao zatresti prozore u Zagrebu. Prema brzini eksplozije na jedinom videu, zasad postoje procjene da ni jedan komad nije pao na tlo, osim možda doslovno prašine – rekao nam je Štromar.

Dakle, vjerojatno neće doći do organizirane potrage za ostacima, popularnim meteoritima.

Ovakve pojave inače su sasvim normalna pojava i često se događaju, no najčešće na nenaseljenim područjima. Ovog puta mnogi su vidjeli ili čuli eksploziju pa se vijest brzo proširila.

– Nekoliko ljudi nas je zvalo i javilo da su čuli udar. Zapravo, i mene je supruga zvala koja je vidjela meteor i tijekom našeg razgovora čuo se jaki zvučni udar – rekao je Damir Hržina, stručni suradnik iz zagrebačke Zvjezdarnice koji je kontaktirao kolege iz Hrvatske meteorske mreže koji provjeravaju detalje i koji će možda krenuti u potragu za meteoritima.

Fotografiju koja sugerira kako je uistinu riječ o meteoru prvi je na svojem Facebook profilu objavio Istramet.

"Nikad nisam vidjela tako nešto. Prvo je bila svjetlost kao da nekakva žuto-plava zvijezda pada na tlo. U jednom trenutku sve je nestalo i ostao je samo dim", samo je jedan od komentara svjedoka iz Istre podno spomenute Facebook objave.

Večernjem se javio i stanovnik otoka Raba koji je ispričao svoje svjedočanstvo.

"Meteor sam ugledao za vrijeme sagorijevanja. Bio je to izuzetno jak bljesak s obzirom na to da je danje svjetlo. Nisam čuo detonaciju", rekao nam je Igor Pereža.