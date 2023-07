Je li propušten bolji nadzor ubojice iz Siska? Izlazi sve više uznemirujućih detalja

Iako je sisačka policija za ubojicu iz sisačkog Kanaka Neđada Fetića – Bracana (58) rekla kako „događaji koji su obuhvaćali njega (u prošlosti) nisu upućivali da bi bio spreman počiniti ovako teško kazneno djelo“ u javnost izlazi sve više uznemirujućih detalja o tome da Ferićevo ponašanje nije bilo tako nedužno i u bližoj i daljnjoj prošlosti. Sukobljavao se sa susjedima, koji su se očito njega bojali, moguće i zbog ratne prošlosti.

Naime, policija je rekla kako je prije 20 i više godina Fetić tek prekršajno procesuiran zbog posjedovanja nelegalnog oružja, no nije spomenula događaje iz 2019. kada je protiv njega podnijela kaznenu prijavu za prijetnju vlasniku susjednog zemljišta, kao ni ranije slučajeve fizičkih sukoba sa drugim susjedima, među kojima i sa jednom obitelji koju je uzeo kao metu. U slučaju te prijetnje svjedok nam tvrdi kako nije obavljena pretraga Fetićeve kuće, da bi u ovu subotu Bracan, očito svjesno osmišljeni, napad obavio naoružan s dvije automatske puške i ručnim bombama, dok je kuće i automobile palio improviziranim molotovljevim koktelima.

Danas se pojavila i priča o tome kako je sudjelovao u odvođenju sisačkog civila Rade Španovića iz njegova doma u Capragu ratne 1991., nakon čega je Španović ubijen na groblju u obližnjem Komarevu. Od četvorice uključenih, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je 2018. rješenje o provođenju istrage protiv ostale trojice, osim Fetića, koji su bili i uhićeni, a u konačnici su dvojica protiv kojih je nakon istrage optužnica podignuta i osuđena. Upućeni nam tvrde kako Fetića nisu osumnjičili i optužili jer je odvjetništvu bio ključan svjedok.

A naš sugovornik ima primjedbe na odvjetništvo u Sisku.

- Četiri puta sam zvao policiju da me zaštiti od prijetnji dotičnog gospodina koji je sada povukao okidač i ubio i ranio te ljude. Policija je zadnji put podnijela kaznenu prijavu 2019. koju je odvjetništvo odbacilo. Ovo nije samo tragični događaj nego i sramota za odvjetništvo i cijelu državu. On je taj koji je povukao okidač, no pitam je li još netko kriv što je do toga došlo? – rekao nam je u nedjelju Omega Brdarević koji je s ubojicom iz Kanaka, Neđadom Fetićem, zvanim Bracan (58), imao velikih problema zbog zemlje.

- Ja sam tamo imao zemlju, živio sam i nekoć tamo, a imao sam s njim problema stalno. Imali su i susjedi samo nisu nikad htjeli protiv njega svjedočiti. Meni to nije jasno bilo. Policiju zovem, a nitko nije htio od njih reći što je vidio, što je čuo jer su se čovjeka očito bojali. On je i inače problematičan. Susjed koji je ranjen je imao fizičke sukobe s njime, imali su postupke zbog toga. 2019. sam ja podnio kaznenu prijavu, podnijela ju je stoga i policija i ona je ekspresno odbačena, za dva mjeseca, od državnog odvjetništva - govori Brdarević koji je nekoć bio vlasnik zemlje preko puta kuće Bracana.

- Sad je ta zemlja na sestrama, no u to vrijeme sam ja bio suvlasnik i radio na toj zemlji. Ja sam četiri puta zvao policiju, oni su dolazili na teren i svaki put im ja objasnim i kažem da mi prijeti. I tada su oni njega, 18. veljače 2019., uhitili, meni su rekli da ne dolazim taj jedan dan tu, on je prenoćio u zatvoru, ispitali ga i pustili. No, zašto mu nije kuća bila pregledana ima li oružje, tad mu je i otac još bio živ? A još je bio prije osuđen zbog nelegalnog oružja dok je imao tada i zabranu pristupa tom jednom susjedu. I nisu pregledali ima li oružje tada, a prijetio je smrću - napominje Omega Brdarević koji nam je dostavio i preslik odbačaja Općinskog odvjetništva u Sisku kaznene prijave za prijetnju koju je 18. veljače 2019. protiv Nedžada Fetića podnijela sisačka policija.

Odbačaj je datiran sa 30. travnja 2019. Prema spisu Brdarević je, nakon niza ranijih sukoba s njim, vidio Neđada na svojoj zemlji kako pali motornu pilu. Nakon što ga je pitao što radi na njegovoj zemlji Neđad ga je opsovao, odgurnuo i zaprijetio mu smrću. Nakon toga je Omega nazvao policiju. Policija je uhitila Neđada koji je na ispitivanju negirao da mu je prijetio, ali je policija nakon Omegien prijave podnijela kaznenu prijavu.

Tadašnja zamjenica Općinske državne odvjetništva Mihaela Rastovac je odbacila kaznenu prijavu bez saslušanja jer „iz spisa proizlazi da osumnjičenik negira navode žrtve da bi mu prijetio, a nema osoba koje bi ... potvrdile navode iz kaznene prijave ili imale korisna saznanja.“

Prema tvrdnjama susjeda i otac ubojice je osuđen zbog ubojstva čovjeka, još u vrijeme bivše Jugoslavije, a sam Fetić sudjelovao je u odvođenju srpskog civila Rade Španovića 6. rujna 1991. te je svjedočio na suđenju koje je završilo presudom za dvije uključene osobe, a sam Fetić pri tome jedini od četvorice prisutnih u automobilu kojim je odveden Španović nije bio niti osumnjičen za njegovo odvođenje i usmrćenje. Iako je, prema svjedočenju, on sam skupini prijavio sumnjivo ponašanje Rade Španovića.

Naime, 6. rujna 1991. uniformirane osobe su odvezle Radu Španovića, radnika Željezare, iz njegova stana u Capragu, pred suprugom, lažno se predstavivši kao policajci. Supruga je prepoznala osobe koje su neposredno odvele joj muža, a koji su kasnije osuđeni – Hasu Mahmutagića i Mirka Šašu. U automobilu pred zgradom čekali su tada još Neđad Fetić i Štef Gorički. Kada je 2018. podignuta optužnica za taj slučaj, optuženi su bili svi osim Neđada Fetića, te su ova trojica tada i uhićena. Protiv Štefa Goričkog nakon istrage optužnica nije podignuta.

Na suđenju je Fetić priznao kako je on uočio „sumnjivo“ ponašanje Španovića koji je, navodno, špijunirao njihove položaje, rekao to svojim suborcima, te su njih četvorica krenula po njega. Na sudu su Fetić, Gorički i Šašo svjedočili kako su mislili da Španovića vode u zapovjedništvo na ispitivanje, a ne u Komarevo, no u kasnijim međusobno suprotstavljenim svjedočenjima sud je došao do zaključka da su Šašo i Mahmutagić to ipak znali i svjesno napravili, dok je Mahmutagić jedini pucao u Španovića te ga usmrtio.

Hase Mahmutagić, koji je i ranije osuđen za ubojstvo iz 1991. još jednog civila srpske nacionalnosti u Sisku Vukašina Zdjelara, i koji je redovno imao problema sa zakonom osuđen je u konačnici na osam godina, a Mirko Šašo na šest godina.

Rade Španović je jedan od 24 ubijenih sisačkih Srba za čiju je smrt, po zapovjednoj odgovornosti, 2013. godine na 10 godina zatvora osuđen ratni dozapovjednik sisačke policije Vladimir Milanković. U istom slučaju je bio optužen i njegov nadređeni Đuro Brodarac koji je preminuo prije početka suđenja.

Početkom ove godine Općinski sud u Sisku nepravomoćno je presudio kako Vladimir Milanković, ratni zapovjednik policije u Sisku po zapovjednoj odgovornosti osuđen na deset godina zatvora zbog zločina nad civilima srpske nacionalnosti u Sisku 1991. i 1992. , mora isplatiti tužiteljici Republici Hrvatskoj – Ministarstvu unutarnjih poslova, iznos od 20.240,23 € / 152.500,00 kn, zajedno sa zateznim kamatama te još 18.750 kuna sudskog troška.

MUP je od osuđenog Milankovića tražio povrat odštete koju je država isplatila obitelji Rade Španovića iz Siska , koji je 6. rujna 1991. odveden od strane pripadnika Policijske uprave Sisak u nepozantom smjeru i ubijen hicima iz vatrenog oružja, a njegovo je tijelo nađeno desetak dana kasnije na obali Save u Gušću. Slučaj Rade Španovića je uključen bio u optužnicu po kojoj je Vladimir Milanković osuđen krajem 2013. za ubojstva 24 žrtve te mučenje i zlostavljanje 30-ak drugih. Obitelj ubijenog Španovića pokrenula je tužbu za naknadu štete temeljem te presude, a država je u rujnu 2018. sklopila nagodbu kojom je obitelji isplatila 220.000 kuna, iznos koji je uobičajeno isplaćivan u sličnim slučajevima do tada. Općinski sud u Sisku je u svojoj presudi ocijenio da je pravična nanada 152.500 kuna te taj iznos stavio na naplatu Milankoviću.

