Nije mogla vjerovati svojoj sreći: Vratili im novčanik pun novca!

Jedna Zagrepčanka traži osobu koja je pronašla novčanik njezinog supruga i sa svim novcem, karticama i dokumentima ga vratila u njihov poštanski sandučić.

Žena je, naime, ispričala kako su ona i suprug u subotu išli na Sljeme na Snježnu kraljicu kada su se zaustavili na benzinskoj postaji na Aleji Bologne. Dok je suprug točio gorivo, ona mu je ostavila novčanik na krovu automobilu.

On je u međuvremenu vidio da ima novaca u jakni i otišao platiti, a novčanik nije ni vidio. Sjeli su u automobil i odvezli se, a novčanik je vjerojatno tijekom vožnje pao s krova, ispričala je žena za 24 sata.

Tek kada su parkirali automobil u Bistri shvatili su da nema novčanika.

– Okrenuli smo se odmah natrag, nazvali i pumpu, no novčanika vise nije bilo. Pokazali su nam na kameri da smo se s pumpe odvezli s novčanikom na krovu. Pretražili smo sve pješice nekoliko puta do Podsusedskog mosta, ali novčanika nije bilo. U policijskoj postaji na Črnomercu nije prijavljeno ništa. U utorak tijekom dana zove me muž. I kaže: 'Pogodi što upravo gledam u kasliću!?' Netko je vratio novčanik sa svim sadržajem. S obzirom na to da nije ostavio nikakav kontakt, molimo poštenog nalaznika ili nalaznicu da nam se javi na telefon 098316649 – dodala je ona.