Izgorjelo 10.000 svinja: 'Nikada nisam gasio požar s ovoliko stradalih životinja'

Šteta se još uvijek zbraja, ali s obzirom na sve viđeno na požarištu farme svinja PIK-a Vinkovci kod Andrijaševaca, već sada se može reći kako će ona biti višemilijunska. Katastrofalni požar, koji je buknuo u četvrtak oko 18.30 sati, uništio je tri proizvodna objekta u kojima su se nalazile krmače i prasad. Sve su svinje i prasad, koja su u tom trenutku bila u njima, stradala. Unatoč brzoj reakciji vatrogasaca iz JVP-a Vinkovci i DVD-ova Cerna, Ivankovo i Retkovci, uspjeli su spasiti četvrti proizvodni objekt i stoku koja se nalazila u njima.

Radnike sele na druge farme

– Ovo je golema šteta za nas. Od četiri proizvodna objekta izgorjela su nam tri. Dio stoke je spašen, a dio je, na žalost, stradao u požaru. Još uvijek se ne zna koji je točan uzrok požara, ali se sumnja na kvar na električnim instalacijama. Više ćemo znati nakon policijskog očevida. Možemo reći kako nitko od zaposlenih nije stradao – rekao je direktor PIK-a Vinkovci Vladimir Džaja.

Farma Andrijaševci 2. otvorena je 2008. godina i tada je bila najmodernija farma svinja u sklopu ovoga PIK-a. Bio je to hermetički zatvoreni sustav u koji se moglo ulaziti samo u specijalnim odjelima. Otvorio ju je osobno tadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić. Tada je rečeno kako je njen kapacitet 1400 krmača s godišnjom proizvodnjom od 33.000 prasadi za tov. Na njoj je radilo 15 zaposlenih koji će sada, kako je rekao Džaja, biti raspoređeni na druge farme i na druga radna mjesta. Potvrdili su nam to i iz Agrokora odakle su najavili kako se odmah kreće u sanaciju farme i da nitko od zaposlenih na farmi neće ostati bez posla. Ni Džaja, a ni u Agrokoru, nisu nam mogli dati niti grube procjene kolika je ukupna materijalna šteta nastala. Naime, još uvijek se ne zna točan broj stradale stoke kao ni hoće li se što od objekta moći iskoristiti tijekom obnove. Ipak, neslužbeno od zaposlenih u PIK-u smo doznali kako je u požaru stradalo ukupno oko 10.000 krmača i prasadi koji su se nalazili u ta tri proizvodna objekta. Radnici kažu i kako je do kvara došlo na električnim instalacijama te da su požar radnici pokušali ugasiti aparatom za gašenje. Nisu uspjeli te se požar iznimno brzo širio te su samo mogli napustiti objekt spašavajući svoje živote. Navode i kako su proizvodni objekti odvojeni jedan od drugoga, ali da je širenje plamena pospješio i vjetar tako da je vatrena buktinja ubrzo zahvatila tri objekta. Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci Antun Jelić rekao je kako je u gašenju sudjelovalo 30-ak vatrogasaca sa sedam vozila.

Sanacija nakon očevida

– Dugo sam vatrogasac i tijekom karijere gasio sam i većih požara, ali nikada nisam gasio požar s ovolikim brojem stradalih životinja. Stradale krmače i prasad su se ugušili od plinova tako da nisu živi izgorjeli. Kad je vatra pala dolje, oni su već bili uginuli, rekao je Jelić.

Dodaje i kako je požar bio iznimno zahtjevan za gašenje te da se od dima ništa nije moglo vidjeti. Govoreći o požaru, kaže i kako je krovište objekta bilo drveno te da je suha drvna masa pomogla u brzom širenju požara. Usto, vatra je brzo zahvatila i šperploče, salonitne ploče, podove…

– Kada je vatra zahvatila sve to, više spasa nije bilo. Na žalost, u ta tri izgorjela objekta sva je stoka stradala. Nismo im mogli pomoći ni na koji način – rekao je Jelić, čiji su vatrogasci i dan poslije bili na požarištu dežurajući i gaseći manja žarišta koja su se pojavljivala.

Iz Policijske uprave Vukovarsko-srijemske jučer o uzrocima požara nisu mogli govoriti. Glasnogovornik PU Domagoj Džigumović rekao je kako se očekuje da će očevid biti završen danas i da će tada izvijestiti javnost o točnim uzrocima požara. Odmah potom Agrokor i PIK Vinkovci moći će krenuti u najavljenu sanaciju izgorjelih objekata.

