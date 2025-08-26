Što je to rover snimio na Marsu? 'To je očito kaciga španjolskog konkvistadora'

NASA-in rover Perseverance snimio je neobičnu stijenu na površini Marsa koja je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Formacija, uočena u drevnom krateru Jezero, zbog svog šiljastog vrha i širokog oboda mnoge podsjeća na “razvrstavajući šešir” iz serijala o Harryju Potteru. Na Redditu se povela rasprava u kojoj su korisnici uspoređivali stijenu s kacigom, vulkanom, pa čak i likom Marvina s Marsa. Jedan je komentator u šali ustvrdio: “To je očito kaciga španjolskog konkvistadora.” Drugi je dodao: “Izgleda kao dio držača za čaše.”

Na površini stijene uočene su sitne kuglice koje bi mogle otkriti više o njezinu nastanku, starom možda i nekoliko milijardi godina. NASA podsjeća da je Mars nekada bio prepun golemih vulkana čije su “super erupcije” spadale među najrazornije poznate vulkanske eksplozije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je moguće riječ o optičkoj varki. Fenomen poznat kao pareidolija objašnjava ljudsku sklonost da u slučajnim oblicima prepoznaje poznate uzorke. Jedan korisnik Reddita primijetio je: “Ovaj uzorak stijene izgleda kao kaciga kada se gleda iz ovog vrlo specifičnog kuta. Iz bilo kojeg drugog kuta izgledat će kao obična stijena.”

Stijena je snimljena 5. kolovoza pomoću Mastcam-Z kamere, glavnog znanstvenog instrumenta rovera. Nalazi se u krateru Jezero, 45 kilometara širokom udarnom bazenu u kojem je prije milijardi godina postojala tekuća voda. Geolozi su objasnili da je formacija prekrivena sferulama – kuglicama promjera od 0,01 do 4 milimetra. Na Zemlji se takve strukture stvaraju brzim hlađenjem rastaljene stijene tijekom vulkanskih erupcija ili kondenzacijom materijala isparena udarom meteorita. No, zašto je cijeli objekt poprimio oblik šešira, ostaje nejasno, obavještava DailyMail.

Slične pojave već su viđene na Crvenom planetu. Početkom godine Perseverance je snimio skupinu sitnih kuglica koje su izgledale poput izvanzemaljske mase. Dr. Matthew Chojnacki iz Planetary Science Institutea ističe da bi se moglo raditi o “pjenastoj lavi” koja se brzo ohladila. Njegov kolega dr. Joel Davis s Imperial Collegea u Londonu smatra da su sferule možda nastale kruženjem vode kroz tlo Marsa prije milijardi godina, “potencijalno u vrijeme kada su uvjeti bili prehladni za postojanje tekuće vode na površini.” Rover Perseverance sletio je na Mars u veljači 2021., nakon sedmomjesečnog putovanja kroz svemir. Njegova misija je potraga za tragovima drevnog mikrobiološkog života i prikupljanje uzoraka stijena koji bi u budućnosti mogli biti vraćeni na Zemlju.