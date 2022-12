Izetbegović i Komšić u oporbu, bošnjački faktor postaje probosanski

Kompliciranost političkog sustava u Bosni i Hercegovini razlog je što ni dva mjeseca nakon izbora nije formirana većina zakonodavnih tijela vlasti. Danas će se tek konstituirati zastupnički domovi državnog i federalnog parlamenta, dok bi Dom naroda, odnosno gornji dom na obje razine, trebao biti uspostavljen do sredine ovoga mjeseca.

'HDZ na pijedestalu'

Unatoč tomu, prve postizborne koalicije već su uspostavljene, a čelnik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović i lider Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić, kao predvodnik bloka od osam stranaka sa sjedištem u Sarajevu, stavili su potpis i na programski dokument kojim bi se trebala voditi nova vlast u Federaciji BiH, a izvjesno i na razini države. Ključna je promjena u odnosu na dosadašnje stanje to što bi Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Demokratski front Željka Komšića prešli u oporbu. U vlasti bi bošnjački politički faktor, koji oni sami nazivaju "probosanskim", sada trebala zastupati grupacija stranaka okupljenih oko SDP-a, NiP-a Dine Konakovića i Naše stranke. Te tri stranke blisko su surađivale u protekle četiri godine u Županiji Sarajevo, gdje su i obnašale vlast.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sada žele, kako sami kažu, taj koncept prenijeti na Federaciju i državu BiH. Nezaobilazan partner u tomu im je HDZ BiH, a na državnoj razini najvjerojatnije Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika. U Sarajevu se na ovu vrstu suradnje s HDZ-om i SNSD-om gleda kao na nužno zlo jer je izborni rezultat vodećoj hrvatskoj i srpskoj stranci dao poziciju nezaobilaznog partnera u vlasti. Osmorka za sada odolijeva političkim i medijskim pritiscima iz krugova bliskih SDA, koji ih optužuju da su zbog ulaska u vlast spremni praviti velike ustupke hrvatskoj i srpskoj strani. Dokaza za to nema jer program koji su potpisali Čović i Nikšić sadržajno je takav da bi na njega vjerojatno pristala bilo koja stranka iz Sarajeva, pa i SDA.

Čelnik te stranke Bakir Izetbegović osudio je ipak potpisivanje tog sporazuma koji nagovještava novu vlast u Federaciji i državi BiH. Tvrdi da je potpisivanje sporazuma HDZ-a i Osmorke preuranjeno jer će, kako kaže, njegova stranka u Domu naroda Parlamenta FBiH imati većinu u Klubu Bošnjaka, a time i nezaobilaznu ulogu u formiranju vlasti. Optužuje "strane diplomate" da sudjeluju u izbacivanju SDA iz vlasti. Izrijekom to ne navodi, ali u javnosti se uvelike nagađa kako dogovor HDZ-a i Osmorke ima punu potporu Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i Velike Britanije.

– Oni stalno ohrabruju osmorke, jedanaestorke, trojke da se ide na nas. Dakle, dotaknuli nisu niti su se bavili onim tko je prijetio miru u BiH. Perverzija je da SDA nije poželjna u vlasti, a SNSD i HDZ jesu. To su naopake, pervertirane vrijednosti i postupanja. Dakle, nikako se ne baviti političarima u Republici Srpskoj koji su proizveli krizu kakvu jesu, pokušati tamo praviti promjene, naći neke blokove tamo i podržati ih. Itekako su mogli to uraditi da su htjeli. HDZ nakon svega što je radio podići na pijedestal, na policu, gdje je nedodirljiv faktički, a onda se još na ovakav način pozabaviti najjačom patriotskom bošnjačkom strankom, pokušati je iščupati iz vlasti i taj faktor politički potpuno ukloniti, bošnjački patriotski faktor, to je politička perverzija i to su kontinuirano radili četiri godine. Nije to krenulo sad. Uporan pritisak na nas da nešto damo, da nešto popuštamo, da se nešto završava na naš račun, pa ako nećete, onda ste frigidni, nefleksibilni, onda se s vama ne može – kazao je Izetbegović, koji kao i drugi dužnosnici SDA u svemu vidi i obrise islamofobije.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Kako sada stvari stoje, izvan vlasti ostat će i Izetbegovićev politički saveznik Željko Komšić. On je, doduše, osigurao četvrti mandat u Predsjedništvu BiH, ali njegova stranka DF nepoželjan je partner za HDZ, ali i za neke stranke Osmorke, koje tvrde da Komšić sve i da hoće, ne može se sad "otrgnuti iz zagrljaja SDA". Ako odnos snaga u federalnom Domu naroda ne bude prepreka tomu, HDZ i Osmorka tvrde da će vrlo brzo uspostaviti izvršnu vlast na federalnoj razini, čak i prije kraja godine.

Dodik dobra opcija

Formalni pregovori o uspostavi državne vlasti sa SNSD-om počinju idućeg tjedna. Teorijski je moguće državnu vlast uspostaviti i s oporbenim blokom Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa (SDS-PDP), ali njihov je kapacitet vrlo ograničen, a pri tom su i zaokupljeni unutarstranačkim pospremanjima nakon lošeg izbornog rezultata. Izbjegavanje Dodika u državnoj vlasti imalo bi značajne negativne posljedice. On bi bio u prilici opstruirati donošenje svih odluka i unaprijed učiniti državnu vlast nefunkcionalnom. Zbog toga je i u Sarajevu sve manje onih koji državnu vlast bez SNSD-a smatraju realnom i dobrom opcijom.

