Potpisana koalicija Hrvata i probošnjačkih stranaka, Čović: Ovo je povijesni trenutak i nova dimenzija za BiH

Čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SDP-a BiH Nermin Nikšić potpisali su danas u Sarajevu dokument kojim se najveća hrvatska stranka i blok probošnjačkih stranaka obvezuju na uspostavu koalicije koja bi trebala biti na vlasti iduće četiri godine što bi moglo označiti novi iskorak ponajprije u odnosima Hrvata i Bošnjaka.

'Neka je sa srećom'

Dokument pod nazivom "Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. – 2026. godine" Nikšić je potpisao u ime osam stranaka koje su dogovorile savez s ciljem izbacivanja SDA iz vlasti, dok je sve izvjesnije da će u vlasti na državnoj razini s ovim blokom biti SNSD Milorada Dodika.

– Neka nam je sa srećom – kazao je nakon potpisivanja Čović, koji tvrdi da je ovime napravljen bitan iskorak za cijelu zemlju te se nada da će donijeti i nove političke odnose s ciljem otvaranja europske perspektive. Dodao je kako očekuje da će se Vlada Federacije BiH i Vijeće ministara BiH ustrojiti do kraja godine.

– Potpisali smo sporazum na svim razinama vlasti u sljedeće četiri godine. Sporazum koji otvara novu dimenziju ponašanja u politici i političke kulture kako bismo otvorili europsku perspektivu BiH – izjavio je Čović. Kaže da nakon dugo godina može reći da postoji koalicija.

– Ovo je izniman trenutak što sam rekao jutros i europskom povjereniku Oliveru Várhelyju kojemu smo uručili sporazum koji daje novu dimenziju BiH – dodao je. Čović je kazao da je cilj do kraja godine imati i izvršnu i zakonodavnu vlast na razini FBiH i cijele Bosne i Hercegovine.

– I tada možemo očekivati i kandidacijski status BiH za članstvo u EU. Ovo je za nas povijesni trenutak – rekao je Čović. HDZ BiH i probošnjačke stranke dogovorili su se da će provoditi reforme nužne za napredak BiH na putu prema članstvu u euroatlantskim integracijama te provoditi mjere čiji je cilj poboljšati političko, gospodarsko i socijalno stanje u zemlji. A kakvo je stanje, najbolje svjedoče redovi ispred stranih veleposlanstava za odlazak mladih ljudi, svakodnevna poskupljenja. Kada se tome priroda počesto ratnohuškačka retorika koja je dolazila iz redova SDA i njihova radikalnog krila DF-a Željka Komšića, onda se dobiva slika besperspektivne države.

Precizirana izborna reforma

Predsjednik SDP-a Nikšić rekao je da se u ovoj koaliciji "prepoznaje jedan novi projekt, dobar za sve u BiH".

– Želimo pokazati da je moguće promijeniti stanje u BiH – rekao je Nikšić. U dokumentu se ističu tri cjeline: euroatlantske integracije, uspostava pravne države te jačanje ekonomije i socijalne države.

Precizira se i izborna reforma, što najviše zanima upravo Hrvate u BiH, s obzirom na to da su im po četvrti put bošnjački birači na proteklim izborima nametnuli Željka Komšića za člana državnog vrha. Potpisnici sporazuma obvezali su se da će najkasnije u roku od šest mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama provesti ograničene promjene državnog ustava i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona BiH sukladno odluci Ustavnog suda BiH i presudama Europskog suda za ljudska prava.

To praktički znači otklanjanje mogućnosti preglasavanja Hrvata pri izboru člana Predsjedništva BiH i Doma naroda. To zahtijeva intervenciju u državni Ustav, što će biti jako teško postići s obzirom na to da su potrebne ruke dvije trećine zastupnika donjeg doma Parlamenta BiH.

Oliver Várhelyi nagovijestio je da bi već tijekom prosinca BiH na Europskome vijeću mogla dobiti pozitivan signal za stjecanje kandidacijskog statusa. No jednako je važno što bi nova koalicija mogla popraviti hrvatsko-bošnjačke odnose koje su zatrovali uglavnom SDA i Komšićev DF, a to je iznimno važno za cijelu BiH.

