Izdano niz upozorenje za Hrvatsku: Budite na oprezu, moguća je tuča, jak vjetar i tornada

Najmanje trinaestero ljudi poginulo je u četvrtak u snažnim olujama u Europi. Za cijelu Hrvatsku izdan je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vrijeme. Za područje Istre i Kvarnera izdan je narančasti alarm.

Estofex, europski sustav za upozorenje na oluje, izdao je upozorenje prvog i drugog stupnja za Hrvatsku. Upozorenje drugog stupnja zahvaća sjeverni Jadran i Istru, dok upozorenje prvog stupnja zahvaća središnji Jadran i dio središnje Hrvatske. Na obali su mogući tuča, jaki udari vjetra, obilne padaline i tornada.

Storm Forecast: Level 3 issued by Pucik for period Thu 18 Aug 2022 06:00 - Fri 19 Aug 2022 06:00 UTC - https://t.co/sG9nPpo50h

- pic.twitter.com/p9LswmdtBF — ESTOFEX (@Estofex) August 17, 2022

"Nakon kraćeg i od prošlih manje izraženog toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje - u petak popuštanje vrućine u zapadnijim hrvatskim područjima. Uz promjenjivu naoblaku bit će povremene mjestimične kiše i grmljavine, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova pa i nevremena, najkasnije na istoku i jugu Hrvatske, gdje je i najveća vjerojatnost još jednog suhog dana. Od subote do ponedjeljka nestabilno i posvuda sve manje toplo, u unutrašnjosti uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sunčanijem Jadranu gdjekad i jaku buru i sjeverozapadnjak. Prema sredini sljedećega tjedna ponovno postupno toplije, iako i dalje ne sasvim suho, većinom uz buru, na kopnu sjeveroistočnjak" prognozirao je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

⚠️ Sustav je već kod Istre, oblaci i poneka kišna kap, no glavnina tek stiže. Budite na oprezu, a ako ste na plovilima sklonite se čim prije.#prognoza #DHMZ #upozorenje #munje pic.twitter.com/N6W1UnjpdR — DHMZ (@DHMZ_HR) August 18, 2022

Dvoje djece u dobi od četiri i osam godina poginulo je u južnoj Austriji u padu stabala kod jezera u Koruškoj. Desetak ljudi je pritom ozlijeđeno, neki ozbiljno. Troje ljudi poginulo je u padu stabla sjevernije u Donjoj Austriji.

U Štajerskoj, Koruškoj i Istočnom Tirolu vlakovi su morali stati zbog nestanka struje uslijed oluja, a srušena stabla blokirala su i neke ceste, objavile su vlasti.

Na Korzici je poginulo šestero ljudi, rekli su francuski dužnosnici. U kampu u Sagonu na zapadnoj obali otoka na 13-godišnju djevojčicu palo je stablo. Na jugu otoka poginula je 72-godišnja žena na čiji je automobil pao krov kućice na plaži. Poginuli su i jedna žena u kajaku, ribar i još dvoje ljudi.

Foto: Shootpix/ABACA/ABACA Corsica was hit by a very violent storm which left at least 5 dead, twelve injured, and a great deal of material damage this Thursday morning. A 13-year-old girl died after a tree fell at a campsite. A 72-year-old woman died after the roof of a straw hut fell on her vehicle. Further north of the island, a 46-year-old man also lost his life after a tree fell on a bungalow in Calvi. Two other people died, a fisherman and a woman who was kayaking. Corsica, France on August 18, 2022. Photo by Shootpix/ABACAPRESS.COM Photo: Shootpix/ABACA/ABACA

Francuski ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin, koji je u posjetu Korzici, rekao je da je vjetar na otoku puhao brzinom do 200 kilometara na sat. U oluji je ozlijeđeno 12 ljudi, od kojih jedna osoba teško. Zbog oluje bez struje je ostalo 45.000 kućanstava.

Snažne oluje pogodile su i druge dijelove Francuske, potopivši ulice Marseillea i obližnjeg Cassisa.

U Toskani je u olujama poginulo dvoje ljudi. Stabla su pala na muškarca i ženu. Vatrogasci su imali 150 intervencija u Liguriji i Toskani. Teško pogođena olujama je i središnja regija Emilia-Romagna.

Europa je cijelo ljeto pogođena ekstremnim vremenskim prilikama, što je po mišljenju stručnjaka posljedica klimatskih promjena.

Šumski požari gore na jugu Italije, na Siciliji i na otoku Pantelleriji, a sjever zemlje su nakon dugotrajne suše pogodile oluje. Španjolska, kao i Francuska, poharana je šumskim požarima, ali je kiša barem omogućila da se požar u Valenciji stavi pod kontrolu.

Gotovo 2000 ljudi bilo je evakuirano, no sada se mogu vratiti, izvijestili su španjolski mediji.

Europska unija doživjela je najgore šumske požare u ovo doba godine otkako je 2006. počelo zajedničko praćenje, po Europskoj komisiji.