Izdana upozorenja za dio zemlje: Probleme mogu stvarati magla i vjetar, očekuje se i kiša

Vrijeme će u srijedu biti djelomice sunčano uz porast naoblake, a poslijepodne je ponegdje moguće malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu. U prvom dijelu dana mjestimice se očekuju magla i niski oblaci, vjerojatniji u unutrašnjosti, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će, kako dodaje DHMZ, biti slab, a u gorskoj Hrvatskoj ponegdje umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo koje će navečer i u noći okrenuti na buru, podno Velebita lokalno i jaku. Najniža jutarnja temperatura bit će od -5 do 0, na Jadranu uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna između 4 i 9 na kopnu te od 12 do 17 °C duž obale.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za srijedu, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, više upozorenja. Narančasto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je za Velebitski kanal zbog vjetra.

VEZANI ČLANCI:

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Također zbog vjetra, žuto upozorenje izdano je za riječku regiju, zapadnu obalu Istre te Kvarner i Kvarnerić. Zbog magle je upozorenje izdano za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju.

"Budite na oprezu zbog rasprostranjene, lokalno guste magle. Moguć je izraženiji utjecaj na svakodnevne vanjske aktivnosti. Moguć je prekid rada zračnih luka te kašnjenja kao i otežano prometovanje uslijed izrazito smanjenje vidljivosti zbog čega putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog", ističe se.