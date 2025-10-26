Smrtonosna pošast širi se u ovim destinacijama: Samo 30 mililitara može izazvati smrt unutar 12 do 48 sati

Britanski Ured za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj (FCDO) izdao je prošireno upozorenje o opasnostima trovanja metanolom, dodavši osam novih zemalja na popis rizičnih destinacija za britanske putnike. Među novim zemljama nalaze se popularne destinacije poput Japana, Meksika, Ekvadora, Indije, Indonezije, Kenije i Bangladeša, uz već postojeće upozorene zemlje kao što su Tajland, Laos i Vijetnam. U izvješću se spominje i Rusija. Ovo upozorenje dio je FCDO-ove kampanje „Prepoznajte znakove trovanja metanolom“, čiji je cilj educirati putnike o opasnostima konzumiranja jeftinih, nezapečaćenih ili krivotvorenih alkoholnih pića. "Trovanje metanolom može biti smrtonosno, a simptome je teško prepoznati na vrijeme", izjavio je Hamish Falconer, britanski ministar za konzularna pitanja i krize. "Rani simptomi podsjećaju na običnu opijenost, ali kada opasnost postane očita, često je prekasno za spašavanje žrtava", dodao je.

Metanol, industrijski alkohol koji se koristi u antifrizu, bojama i sredstvima za čišćenje, izgledom i okusom sličan je etanolu koji se nalazi u pićima, ali je izuzetno toksičan. Samo 30 mililitara može izazvati smrt unutar 12 do 48 sati. Simptomi uključuju mučninu, vrtoglavicu, zbunjenost, a kasnije gubitak vida, napadaje ili respiratornu insuficijenciju. U nekim zemljama metanol se ilegalno miješa u pića kako bi se smanjili troškovi, a budući da je bez mirisa i okusa, putnici ga ne mogu lako otkriti.

Nedavni tragični slučajevi bacaju svjetlo na ozbiljnost problema. Početkom ove godine u vijetnamskom gradu Hoi Anu preminuli su Britanka i Južnoafrikanac nakon konzumiranja domaćeg limoncella. Krajem 2024. u Laosu, u Vang Viengu, šestero putnika, uključujući jednog Britanca, izgubilo je život nakon ispijanja žestokih pića s dodatkom metanola. U Indoneziji, prema podacima Liječnika bez granica (MSF), od 2019. zabilježeno je više od 334 sumnjiva slučaja trovanja metanolom, uglavnom povezanih s ilegalnim pićem „arak“, destiliranim od soka palminog cvijeta ili riže, piše Euronews.

FCDO savjetuje putnicima da kupuju samo zatvorena pića iz licenciranih objekata te da izbjegavaju domaća ili neoznačena žestoka pića, unaprijed miješane koktele ili pića poslužena u vrčevima i kantama, posebice u jugoistočnoj Aziji. Prema podacima MSF-a, Indonezija prednjači s najviše sumnjivih slučajeva trovanja metanolom (334), slijede Indija (140), Rusija (121) i Bangladeš (53). Vijetnam, najveći potrošač alkohola u jugoistočnoj Aziji, proizvodi oko 85 posto alkohola kod kuće, što uz slabu regulaciju povećava rizik od trovanja. Iznenađujuće, Japan je uvršten na popis unatoč samo jednom zabilježenom slučaju trovanja metanolom, koji nije povezan s kontaminiranim pićem, već s obiteljskim nasiljem. FCDO nije objavio detalje o specifičnim incidentima u novim zemljama, ali odluka je donesena nakon konzultacija s parlamentarcima, zdravstvenim stručnjacima i obiteljima žrtava. FCDO naglašava važnost opreza prilikom konzumiranja alkohola u inozemstvu kako bi se spriječile daljnje tragedije.