Iz temelja se mijenja način na koji shvaćamo svijet oko sebe

Kako bi nekome tko je živio prije više stotina godina, nekome tko uopće ne poznaje koncept električne energije, bilo spoznati što su to internet ili pametni telefon? Možda jednako teško kao što je nama danas shvatiti mnoge misterije svemira na koje jednostavno nemamo odgovor. Kao ljudska vrsta nemamo pojma što je to tamna tvar koja čini veliki postotak našeg svemira, kao ni kakva je to čudnovata sila koju nazivamo tamnom energijom, a zbog koje se svemir sve brže širi. Mozak nam krene "eksplodirati" kada krenemo razglabati o tome što je bilo prije velikog praska kojim je, barem tako pretpostavljamo, svemir nastao, kao i pri samom teoretiziranju o tome je li svemir beskonačan, a ako nije, što bi se moglo nalaziti izvan njega.