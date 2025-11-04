Iz ostave za povrće uništavaju ruske dronove: 'Tu, tu, tu, k****! Vidim ga'

Više od 460 civila ove je godine bilo žrtvom napada dronovima koje su izveli Rusi u Ukrajini. Njihova je strategija jednostavna - ispaljivanjem stotina Shaheda u jednoj noći žele preopteretiti ukrajinsku protuzračnu opremu. Ukrajinci se svim silama trude uništiti što više dronova, a SkyNews je posjetio pripadnike 3. jurišne brigade koji provode tajnu operaciju iz podzemnih prostorija.

- Prati me i budi oprezan - kazao je zapovjednik dok je novinare vodio uskom stazom usred noći. Zarastao put nekada su okupirali Rusi, a na rubovima staze razbacane su mine. No ljudi s nama više su zabrinuti zbog prijetnje odozgo. Prostorije koje koriste nalaze se ispod razrušene seoske kuće. Opremu su smjestili u staroj ostavi za povrće. - Ovo je presretač zvan Sting - govori zapovjednik po imenu Betsik, držeći cilindrični uređaj s četiri propelera. - To je FPV [iz prvog lica] kvadrokopter, vrlo brz, može ići do 280 km/h. U kapici je 600 grama eksploziva - kazao je dodajući kako on može uništiti Shahed. Iranski dron Shahed pretvorio se u glavno rusko oružje za napade na velike udaljenosti, neprijateljske snage ove godine ispalile su 44.228 Shaheda na Ukrajinu, a očekuje se da će proizvodnja narasti na 6.000 mjesečno do početka sljedeće godine. Rusi također mijenjaju način korištenja, lansirajući ogromne, koordinirane valove na pojedine gradove. Šteta može biti razorna i neselektivna. Ove godine više od 460 civila ubijeno je ovim tzv. kamikaza oružjem.

Betsikova jedinica smislila je revolucionaran način da se s nosi s tim napadima. Pripadnici 3. jurišne brigade sjede u prostorijama i zure u ekran. Tada se približava jedan od dronova. - Dečki, Shahed je 10 km od nas. Možemo li poletjeti tamo? - pita jedan navigator, zvan Kombucha. Upravo je uočio Shahed na radaru, ali neprijateljski projektil bio je izvan dosega. -Pa, zapravo 18 km – predaleko je - kaže Kombucha. - Znate li kamo ide? - pitao ih je novinar. - Da, Izyum, grad. Leti iznad Izyuma, nadam se da neće pogoditi sam grad - odgovara Kombucha i duboko uzdiše. - Poludim kad vidim da se kreće, a ne možeš ništa učiniti - dodao je.

Atmosfera se ubrzo promijenila. Jedan od inženjera uzima dron i nosi ga do improvizirane lansirne rampe smještene na hrpi spljoštenog ciglenog otpada. - Bomba je aktivirana - govori. Pilot drona, zvan Ptaha, čvršće hvata kontroler i lansira Sting u noćno nebo i kreće u lov na Shahed. Radari im daju ideju gdje tražiti – ali ne i preciznu lokaciju. Analiziraju i termalnu kameru s drona koja bi na horizontu trebala registrirati bijelu točku koja označava motor Shaheda. Teško ju je pronaći, no jedan od navigatora, kodnog imena Magic, ubrzo pruža ruku prema ekranu: 'Tu, tu, tu, k****! Vidim ga'.

Pilot kreće u potjeru za Shahedom. Novinari gledaju kako usmjerava presretač u stražnji dio Shaheda i viče: 'Pogodili smo ga'. -Jesi li detonirao? To je bio Shahed, to je bio Shahed, ne Gerbera - odjekuje podrumom. Rusi su razvili dronove na bazi Shaheda, uključujući mamac zvan Gerbera, dizajniran da preplavi ukrajinsku obranu. Međutim, 3. brigada objašnjava da su te Gerbere sada redovito napunjene eksplozivom.

I dok je Pathi objašnjavao novinarima kako napad treba izvesti tako da se priđe s leđa dronu prekida ih upozorenje na novi ruski napad. - U tijeku je veliki ruski napad. Oko pet do šest kilometara - viče Magic. Diže se novi presretač i Patha promatra ekran termalne kamere. Životi velikog broja Ukrajinaca ovise o tom 21-godišnjaku, piše SkyNews. - Tu, vidim ga. Vidim ga. Vidim ga - viče Patha. Ubrzo se na monitoru prijenos uživo prekida i vidi se samo mutna siva slika. Dron je uspješno uništen. Tog su dana imali pet lansiranja presretača i svaki je pogodio svoj cilj. Betsik je bio zadovoljan. Ipak, 71 projektil dugog dometa uspio je proći kroz ukrajinsku protuzračnu obranu, unatoč naporima da ih zaustave. Šef odjela protuzračne obrane u 3. brigadi, Maxim Zaychenko, kazao je da se lekcije iz ovog podzemnog podruma moraju podijeliti s cijelom ukrajinskom vojskom. 'Kako se broj Shaheda povećavao, postavili smo si zadatak formirati borbene posade i steći sposobnosti za njihovo presretanje… pitanje je skaliranja borbenih posada s pravim osobljem i opremom duž cijele linije dodira'. Ohrabren noćnim uspjesima, Betsik je bio optimističan. - Za nekoliko mjeseci, tri do pet, bit će moguće uništiti većinu njih - rekao je dodajući: 'Ovo je budućnost, ne san, znam da će se dogoditi'.