Pojavile su se danas u medijima informacije da je konglomeracija ukrajinskih gradova Pokrovsk i Mirnograd, ključna za kontrolu Doneckog bazena pred padom. Situacija ondje jest teška, ali čak niti ruski vojni blogeri ne potvrđuju da su ukrajinske snage u povlačenju i da na toj liniji vlada kaos u njihvim redovima. Situacija se za Ukrajince pogoršava zato što je Rusija ondje angažirala najmanje 110.000 vojnika kako bi zauzela ove strateški važne točke.



Međutim, borbe traju već mjesecima pri čemu su Rusi uspjeli ući u južne dijelove Pokrovska, zatvoriti oba grada u poluokruženje i od tada traje žestoka obrana Ukrajinaca. Sada su Ukrajinci povukli elitne snage zajedno s operaterima dronova s nekih manje opterećenih linija i poslali ih u Pokrovsk kako bi kontranapadima olakšale situaciju u samom gradu. Rusi su i dalje optimistični oko zauzimanja grada, no i oni priznaju da nikakva zapovijed za napuštanje položaja u Pokrovsku nije izdana.