NEIZVJESNOST NA BOJIŠTU

Ključne bitke za dva grada: Za kontrolu cijelog Donecka ratuje 110.000 Rusa protiv elitnih ukrajinskih jedinica

Autor
Zoran Vitas
03.11.2025.
u 22:41

Čak niti ruski vojni blogeri ne potvrđuju da su ukrajinske snage u povlačenju i da na ključnoj liniji vlada kaos u njihovim redovima

Pojavile su se danas u medijima informacije da je konglomeracija ukrajinskih gradova Pokrovsk i Mirnograd, ključna za kontrolu Doneckog bazena pred padom. Situacija ondje jest teška, ali čak niti ruski vojni blogeri ne potvrđuju da su ukrajinske snage u povlačenju i da na toj liniji vlada kaos u njihvim redovima. Situacija se za Ukrajince pogoršava zato što je Rusija ondje angažirala najmanje 110.000 vojnika kako bi zauzela ove strateški važne točke.

Međutim, borbe traju već mjesecima pri čemu su Rusi uspjeli ući u južne dijelove Pokrovska, zatvoriti oba grada u poluokruženje i od tada traje žestoka obrana Ukrajinaca. Sada su Ukrajinci povukli elitne snage zajedno s operaterima dronova s nekih manje opterećenih linija i poslali ih u Pokrovsk kako bi kontranapadima olakšale situaciju u samom gradu. Rusi su i dalje optimistični oko zauzimanja grada, no i oni priznaju da nikakva zapovijed za napuštanje položaja u Pokrovsku nije izdana.

Ključne riječi
vojnici Doneck Rusija Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
CR
Croatiadobola
23:17 03.11.2025.

Slava Ukrajini

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

