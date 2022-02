Istraživači zapeli u austrijskoj špilji, otopljena voda im blokirala izlaz

Trojica speleologa zapela su u austrijskoj špilji nakon što je otopljena voda napunila tunelski sustav brže nego što su očekivali, blokirajući im izlaz, kažu spasilački timovi.

Špiljski sustav Lamprechtshöhle nalazi se u blizini njemačke granice. Proteže se oko 60 kilometara i jedan je od najdubljih na svijetu.

Neke od špilja sada su do vrha ispunjene vodom, što znači da je izgubljen kontakt s istraživačima koji su bili u špilji na 20-satnom obilasku kako bi skupljali kamenje.

"Optimistični smo jer su istraživači dobro opremljeni profesionalci koji se znaju nositi s takvom situacijom", rekla je Monika Feichtner, voditeljica lokalne organizacije za spašavanje iz špilja. Napomenula je da postoje sigurnosne niše i spremišta zaliha za takve situacije.

