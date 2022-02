Drama u Austriji: Voda ušla u špilju i zatvorila izlaz trojici speleologa

Od četvrtka navečer u Austriji je tijeku akcija spašavanja troje speleologa iz Poljske, kojima je voda ušla u špilju i zatvorila im izlaz te sada pod zemljom čekaju pomoć. Riječ je o 60 kilometara prostranoj špilji Lamprechtshöle poznatoj i kao Lamprechtsofen in St. Martinu kod Lofera (pokrajina Pinzgau), nedaleko od Salzburga.

Do nesreće je došlo kada se zbog jučerašnjih izuzetno visokih temperatura zraka za ovo doba godine voda od otapanja snijega izlila u špilju i preplavila sigurnosni sustav ulaska, zatvorivši tako potpuno izlaz iz jame. Kako su izvijestili nadležni za zaštitu od katastrofa Manfred Pongruber i voditelj spasilačke ekipe za spašavanje iz špilja austrijske savezne pokrajine Salzburg Gernot Salzmann, “trenutačno nema nikakvog kontakta s trojicom poljskih istraživača koji su prethodno najavili svoju znanstvenu ekspediciju”.

Obojica su istaknula kako “nakupljena voda u dubini jame izgleda poput sifona”, da se “stalno prati situacija i vodostaj te da će danas pasti dogovor o tome što dalje poduzeti. Glavni cilj spasilačke ekipe jest, kako su istaknuli Pongruber i Salzmann, danas uspostaviti kontakt sa speleolozima u jami i to uz pomoć četvorice speleoronilaca, posebno treniranih i obrazovanih za izvođenje kompliciranog speleospašavanja. Jer to nije ronjenje kao ono u moru i za to treba specijalno iskustvo. Riječ je o mutnom, mračnom i skučenom prostoru.

U utrci s vremenom spasilačkoj ekipi prvo je i najvažnije uspostaviti kontakt kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje “zatvorenih” u špilji. I ako je ikako moguće, uz pomoć ronilaca dostaviti im toplinski materijal i jelo i piće za preživljavanje. Na pitanje koliko će trajati da speleologe izvuku iz jame, Wolfgang Gadermayr, poznati austrijski geolog i specijalist za spašavanje iz špilja, novinarima je rekao: “Prognozu kada će izaći trenutačno je nemoguće dati. To će biti moguće tek idućih dana. Jer oni ne mogu tek tako izroniti. Za to se mora biti poseban specijalist, a kako trenutačno stvari stoje, ni to nije dovoljno”.

Mediji izvještavaju kako će “zatvoreni” ispod zemlje “možda morati izdržati u jami i više dana”. Trenutačno stručnjaci vjeruju u naglo povlačenje vode iz špilje, čim padnu temperature i opet zahladi. A to bi moglo biti već danas popodne. “Mi smo optimisti, jer su visoki profesionalci s dobrom opremom i znaju se u takvim situacijama ponašati u skladu sa stanjem u špilji. Osim toga, u špilji su i niše u kojima su deke i oprema potrebna za slučaj nevolje”, rekla je Monika Feichtner, voditeljica salzburške Službe spašavanja iz špilja. Istaknula je kako su “trojica muškaraca htjela istražiti tektonsko stanje u regiji”. Ono na što upozoravaju mediji jest činjenica da su se već u istoj špilji u prošlosti događali slični slučajevi. Jedan od njih u kolovozu 2016. godine kada se nakon jakih kiša voda naglo izlila kroz ulaz u špilju i zatvorila izlaz pa je unutra ostalo sedmero ljudi, među kojima je bilo i dvoje djece.

Turiste se nije moglo izvlačiti iz nevolje nego su morali čekati da se voda sama od sebe povuče. U kolovozu 2013. čak 26 njemačkih turista ostalo je “ispod zemlje” iz istih razloga u šilji Lamprechtsofen. Slično i u lipnju 2002. Opravdano pitanje koje pritom postavljaju mediji, ali i mnogi obični ljudi jest može li se nešto učiniti da se to ne ponavlja. Odgovor glasi: “U špilji je ugrađen sigurnosni alarm kada razina vode počinje opasno rasti. Posjetitelji u pravilu imaju dovoljno vremena da na vrijeme izađu iz špilje.” Zašto to onda nisu učinila trojica speleologa profesionalaca iz Poljske?