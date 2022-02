Kako naučiti živjeti u svijetu lažnih vijesti, klimatskih promjena, korone i terorizma

Austrija ne trenira strogoću samo s covid potvrdama i obveznim cijepljenjem, nego i na maturantima. Ondje imaju osim pisane mature obveznu i usmenu, no zbog korone taj je dio obustavljen – no sada austrijske vlasti traže povratak na staro, i da maturanti, barem djelomice, izađu i na usmeni ispit. To je izazvalo učeničke proteste koji su naišli na simpatije medija i javnosti, ali i vrlo oštar odgovor austrijskog filozofa i bečkog profesora Konrada Paula Liessmanna, poznatog i našoj čitateljskoj publici kao kritičara onoga što se zove “društvo znanja”.