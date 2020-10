Istražitelji otkrili: Kovačević nije poslove namještao samo Peteku nego i drugima

Sad već bivši predsjednik uprave Janafa Dragan Kovačević i direktori sektora sigurnosti i zaštite te transporta nafte u toj državnoj tvrtki Vlado Zorić i Damir Vrbanc završili su u pritvoru zbog sumnje da su Elektrocentru Petek namjestili da dobije dva nadmetanja, a zbog čega je u pritvoru završio i Krešo Petek. Sporna su dva natječaja – izvođenje radova u projektu modernizacije sustava automatskog gašenja i hlađenja na Terminalu Omišalj I. faza te natječaj za proširenje postojećeg sustava mjernih stanica Janafa, za što je navodno Petek dao Kovačeviću mito od 1,96 milijuna kuna.

No prateći glavne aktere ove priče, istražitelji su “uhvatili” njihove razgovore o i tome kako su se dodjeljivali poslovi u Janafu i drugim tvrtkama. O tome je nedavno pisao i Večernji list. U USKOK-u su zaključili da je Kovačević svoj autoritet koristio za usmjeravanje javne nabave i u drugim slučajevima. A te tvrdnje potkrepljuju razgovorima koji su Vrbanc i Petek vodili oko natječaja za Pregled i mjerenja na Ex uređajima i instalacijama za potrebe tehničkih nadgledanja u periodu od 2020. do 2021. Taj natječaj objavljen na web-stranicama Janafa 23. ožujka ove godine, a istražitelji tvrde da su Vrbanc i Petek o tom poslu razgovarali gotovo mjesec dana prije nego što je nadmetanje objavljeno.

Dobili posao

A nakon što je objavljen, u jednom razgovoru Petek se žali Vrbancu da su i drugi digli dokumentaciju za taj natječaj te ga moli da zbog koronavirusa poništi natječaj, smanji broj potrebnih uređaja i ide ispod 500. Vrbanc mu je na to odgovorio: “Dobro bumo videli.” Petek na to kaže: “Ma sad nemreš ništa, znaju svi koji su digli. Scan, Mate, INEL, Siemens… svi su zainteresirani.” Vrbanc mu u jednom trenutku kaže: “U, dobro, ali to se on dogovarao s Gavranovićem tamo... S Lončarom, znaš.” Petek ga je na to pita: “S INEL-om misliš?”, na što je Vrbanc potvrdno odgovorio.

U razgovoru od 31. ožujka pak Vrbanec Peteku govori: “A čuj ovo su oni zrihtali tak da ide na INEL-Montažu” te objasnio da misli na papire te da nitko to ne može osim njih. Petek mu je na to odgovorio da će se onda on maknuti iz toga.

Istražitelji tvrde da navedeni razgovor lijepo opisuju kako su se poslovi Janafa dijelili unutar zatvorenog kruga potencijalnih izvođača. No prema njihovim tvrdnjama, ti razgovori u središnju poziciju te, kako navode, nezakonite distribucije stavljaju Kovačevića. Iako Vrbanc nije izrijekom spomenuo Kovačevićevo ime, istražitelji smatraju da je iz konteksta jasno da je mislio upravo na njega. U USKOK-u naime smatraju da nije moguće da je, kako navode, taj posao INEL-Montaži namjestio netko podređen Vrbancu jer bi on u takvoj situaciju sigurno prikladno reagirao, i to spriječio ili od toga profitirao. S obzirom na, kako navode istražitelji, gotovo ispričavajući ton Vrbanca koji jasno upućuje na to da tu baš ništa nije mogao učiniti, prema USKOK-u nema dvojbe kako je usmjeravanje nadmetanja prema INEL-Montaži inicirao upravo Kovačević. Taj je posao je Inel-Montaža i dobila.

Vlasnik INEL-Montaže Zlatko Lončar pak kaže da su u njegovoj tvrtki “zatečeni” povezivanjem u kontekstu sređivanja poslova s Janafom. Lončar navodi da je ove godine INEL-Montaža, po javnim nadmetanjima, s Janafom potpisala samo jedan ugovor po javnom nadmetanju iz ožujka 2020., a ugovor je potpisan u lipnju, na iznos od 585.700 kuna. A taj se ugovor odnosi na specijalističke poslove iz područja protueksplozijske zaštite – obavljanje pregleda i mjerenja na Ex uređajima i instalacijama. Lončar kaže da su na tom nadmetanju pristigle četiri ponude te da je INEL-Montaža bila ocijenjena sposobnom i od ostalih tehnički prihvatljivih ponuda je imala nižu cijenu.

‘Teorija pada u vodu’

– Teorija o namještanju i dogovaranju natječaja pada u vodu, samim tim što investitor nije išao u smanjenje broja procijenjenih sati za dvogodišnju uslugu i radio pozivno nadmetanje do 500.000 kuna, nego je proveo javno nadmetanje – tvrdi Lončar. Dodaje da je udio ugovorenih poslova INEL-Montaže s Janafom u Posljednjih nekoliko godina, u odnosu na ukupne prihode tvrtke, relativno malen te da njegova tvrtka najveći dio prihoda ostvaruje s privatnim sektorom. Prema Janafovoj evidenciji, INEL-Montaža je s tom tvrtkom od 2018. dosad sklopila devet ugovora. Lončarova tvrtka lani je imala 88,3 milijuna kuna prihoda i 8,1 milijuna kuna dobiti. Godinu prije prihodi su joj iznosili 41,2 milijuna, a dobit 5,2 milijuna kuna.