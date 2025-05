Istekao ultimatum EU-a Rusiji. Zelenski: Očekujem Putina u Istambulu; Trump poručio: Možda dođem i ja

Pratite tijek događaja:

8:32 - Unatoč isteku roka za bezuvjetni prekid vatre, Rusija je tijekom noći nastavila s napadima na Ukrajinu, koristeći bespilotne letjelice i vođene bombe, izvijestio je Kyiv Independent.

8:30 - Američki i europski diplomati obavili su niz poziva u satima nakon što je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak ponudio pridruživanje potencijalnim pregovorima između Ukrajine i Rusije kasnije ovog tjedna, pokušavajući pronaći put koji bi okončao rat u Ukrajini. Trumpova iznenađujuća ponuda za pridruživanje pregovorima u četvrtak u Istanbulu uslijedila je dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, u novom obratu u mirovnom procesu najavio da će otputovati u Istanbul gdje će, kako je rekao, čekati ruskog kolegu Vladimira Putina.

Nakon Trumpove objave, američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je o "putu prema naprijed za prekid vatre" u Ukrajini s europskim kolegama, uključujući ministre vanjskih poslova Velike Britanije i Francuske te šefa vanjske politike EU-a, priopćio je u ponedjeljak State Department. Prema priopćenju, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha te njegovi njemački i poljski kolege također su sudjelovali u pozivu.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razgovarao je u ponedjeljak navečer sa svojim turskim kolegom Hakanom Fidanom o izravnim pregovorima Moskve s Kijevom - prijedlogu koji je Putin dao tijekom vikenda, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Ostaje nejasno tko će otputovati iz Moskve u Istanbul kako bi sudjelovao u izravnim pregovorima, koji bi bili prvi između dviju strana od ranih dana rata koji je Rusija pokrenula invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. Kremlj nije odgovorio na Zelenskijevu ponudu da se sastane s Putinom u Istanbulu, a Moskva se još nije oglasila o Trumpovoj ponudi da se pridruži pregovorima.

Putin i Zelenskij nisu se sastali od prosinca 2019., više od dvije godine prije nego što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i ne kriju da se ne podnose. "Ne podcjenjujte četvrtak u Turskoj", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući u ponedjeljak. Trumpov trenutačni raspored uključuje posjet Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru ovog tjedna.

Ukrajina i njezini europski saveznici nastoje izvršiti pritisak na Moskvu da prihvati bezuvjetno 30-dnevno primirje od ponedjeljka, a čelnici četiriju glavnih europskih sila putuju u Kijev u subotu kako bi pokazali jedinstvo sa Zelenskim. Ranije u ponedjeljak, njemačka vlada izjavila je da će Europa početi pripremati nove sankcije protiv Rusije ako Kremlj do kraja dana ne počne poštovati primirje. Ukrajinska vojska izjavila je u ponedjeljak da su borbe duž dijelova fronte na istoku zemlje istog intenziteta kao da nije bilo primirja.

Putin je zapadnoeuropske i ukrajinske zahtjeve za prekidom vatre nazvao "ultimatumima" za koje je Kremlj u ponedjeljak rekao da su za Rusiju neprihvatljiv jezik. Ruski zastupnik Konstantin Kosačev rekao je za medijsku kuću Izvestija, u izjavi objavljenoj u utorak, da razgovori između Moskve i Kijeva mogu ići dalje nego što su stigli 2022. godine. "Ako se ukrajinska delegacija pojavi na ovim razgovorima s mandatom da odustane od bilo kakvih ultimatuma i pronađe zajednički jezik, siguran sam da bismo mogli ići još dalje", rekao je Kosačev Izvestiji.

7:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć se obratio naciji putem videa objavljenog na službenom Telegram kanalu, poručivši da Kremlj još uvijek nije odgovorio na prijedlog za prekid vatre i održavanje izravnog sastanka njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina – uz posredovanje Turske.

"Upravo sam razgovarao s predsjednikom Erdoganom. Bio je to sadržajan razgovor. Zahvalan sam mu na podršci. Ponovno sam potvrdio spremnost Ukrajine na izravan i sadržajan dijalog s Putinom. Ukrajina je uvijek podržavala diplomaciju. Spreman sam biti u Turskoj", poručio je Zelenski.

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.



