Što se zapravo krije iza plana svjetskih moćnika oko Ukrajine? Zelenski nije imao izbora...

Objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama u kojoj inzistira da Ukrajina mora odmah započeti mirovne pregovore s Rusijom unazadila je, a moguće i ugrozila, pažljivo osmišljene europske planove da nagovori SAD da uvedu sankcije Moskvi zbog odbijanja prijedloga američkog predsjednika o 30-dnevnom prekidu vatre, kažu europski diplomati. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije imao drugog izbora nego prihvatiti poziv Vladimira Putina na razgovore u Istanbulu u četvrtak iz straha da će uvrijediti Trumpa, rekli su diplomati. Putin je dao ponudu u nastojanju da ne otuđi američkog predsjednika i izbjegne rastući europski pritisak na Trumpa da uvede strože sankcije. Zapadni diplomati kažu da nemaju razloga vjerovati da je Trump djelovao u dosluhu s ruskim vođom.

Čelnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Poljske prvi su put zajedno otišli u Kijev tijekom vikenda kako bi istaknuli poziv za 30-dnevno primirje. Cilj posjeta Keira Starmera, Emmanuela Macrona , Friedricha Merza i Donalda Tuska bio je izvršiti pritisak na Trumpa da prizna da Putin odugovlači i da SAD nemaju drugu političku opciju osim uvođenja oštrih ekonomskih sankcija Rusiji. Republikanski senator Lindsey Graham pripremio je paket sankcija koji ima široku podršku Kongresa. Ministri vanjskih poslova također su u petak bili u Lavovu u pokušaju da izvrše pritisak na Rusiju , između ostalog i time što su izjavili da postoje planovi da se ruskim čelnicima sudi za zločin agresije pred posebnim sudom. Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo je daljnje sankcije ruskoj tajnoj floti, piše Guardian.

Djelomično zbog Trumpove intervencije, UK je sada odgodio daljnje mjere koje su trebale biti objavljene u ponedjeljak, ali EU nastavlja sa svojim planovima za još jedan paket sankcija. Glasnogovornik njemačke vlade rekao je u ponedjeljak da će EU početi raditi na sankcijama ako do kraja dana ne bude primirja. Međutim, prekretnica bi bile dodatne američke sankcije, ne samo zbog ekonomskog utjecaja, već i zbog političke simbolike Trumpovog priznanja da je Putin bio glavna prepreka rješenju. U nedjelju je Trump na svojoj web stranici Truth Social objavio izjavu u kojoj krivi i Rusiju i Ukrajinu za to što njegov plan prekida vatre nije ostvaren. Rekao je da bi Ukrajina trebala odmah pristati na sastanak s Rusijom. "Barem će moći utvrditi je li dogovor moguć ili ne", napisao je Trump. Trump je rekao da 'počinje sumnjati da će Ukrajina postići dogovor s Putinom'.

Europski čelnici, čekaju hoće li Putin sam otići u Istanbul na razgovore sa Zelenskim, vođom kojeg ne priznaje kao legitimnog. U prethodnom krugu pregovora u Turskoj 2022. godine, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov predvodio je rusku delegaciju. Putinova prisutnost mogla bi biti znak da shvaća da je pod stvarnim pritiskom Trumpa. Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov, u ponedjeljak nije izravno odgovorio na pitanja o razgovorima sa Zelenskim, rekavši da je umjesto toga Kremlj "usredotočen na ozbiljnu potragu za načinima postizanja dugoročnog mirnog rješenja". Peskov je također kritizirao ono što je nazvao "ultimatumima" EU-a u vezi Ukrajine u konferencijskom pozivu s novinarima. "Jezik ultimatuma je neprihvatljiv Rusiji, nije prikladan. Ne možete razgovarati s Rusijom takvim jezikom", rekao je.

U ponedjeljak je Trump predložio da će Putin prisustvovati i da bi i on sam mogao sudjelovati. "Možda ćete imati dobar rezultat sa sastanka u četvrtak u Turskoj... i vjerujem da će dvojica čelnika biti tamo. Razmišljao sam o dolasku. Ne znam gdje ću biti u četvrtak, imam toliko sastanaka... Postoji mogućnost, pretpostavljam, ako mislim da se stvari mogu dogoditi", kazao je.

Američki državni tajnik Marco Rubio, također će u četvrtak biti u Turskoj na neformalnom summitu o ukupnim obrambenim izdacima NATO-a, ali europski ministri namjeravaju raspravljati o svom stavu da ruski uvjeti za mirovni sporazum zapravo uključuju rasparčavanje Ukrajine. Vjerojatno će i neki europski dužnosnici biti u Istanbulu kako bi osigurali da je ukrajinski pregovarački tim spreman za potencijalno ključne razgovore za koje je bilo relativno malo priprema. Ako se bude činilo da Putin odgađa prekid vatre ili ako pregovori u Istanbulu propadnu, cilj će biti vratiti se Trumpu i pozvati ga da prizna da Putin nije zainteresiran za pravedan mir, već samo za kapitulaciju Ukrajine. Europski ministri vanjskih poslova na sastanku u Londonu pokušali su javno umanjiti značaj Trumpove intervencije, nastavljajući govoriti da ne može biti pravih pregovora bez potpunog primirja.

Novi njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u ponedjeljak je izjavio: „Jasno je artikulirano da će u početku postojati primirje. Ukrajina je spremna za to. Njemačka sada očekuje da će Rusija pristati na primirje, a zatim biti spremna za pregovore.“ Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je: „Ono što vidimo iz Moskve nije obećavajuće. Pokušava dobiti na vremenu i eventualno okupirati više ukrajinskih teritorija". "Za početak mirovnih pregovora mora postojati prekid vatre. Moramo izvršiti pritisak na Rusiju jer igra igru", rekla je

Strategija Zelenskog, još od katastrofalnog javnog sukoba s Trumpom i njegovim potpredsjednikom J. D. Vanceom u Ovalnom uredu, bila je što je više moguće ostati bliže Trumpovim zahtjevima, bojeći se da će, ako to ne učini, Trump prekinuti američku podršku Ukrajini, što se još nije dogodilo. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih polova Maria Zaharova rekla je da je Ukrajina "pogrešno protumačila" Putinovu izjavu. "Putin je to vrlo jasno rekao: prvo pregovori o početnim razlozima [za rat], a zatim razgovor o prekidu vatre", rekla je Zaharova. Ruski zahtjevi uključuju zabranu članstva Ukrajine u NATO-u i priznavanje Putinove aneksije četiri jugoistočne regije, kao i prekid zapadne vojne podrške Kijevu.