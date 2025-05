VIDEO Trumpov Air Force One okružili borbeni avioni iznad Saudijske Arabije

Predsjednički avion Donalda Trumpa, Air Force One, dočekalo je najmanje pet borbenih aviona prilikom ulaska u zračni prostor Saudijske Arabije. Dan Scavino, zamjenik šefa Trumpovog kabineta, podijelio je snimku tog trenutka na platformi X, uz poruku: "Dobro jutro iz Air Force Onea Saudijska Arabijo! Hvala na vašoj pratnji i što ste primili nazad predsjednika Trumpa. Cijenimo to. Vidimo se uskoro na zemlji. HVALA."

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt