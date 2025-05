Ista plaća za blagajnicu i inženjera? 'Preko veza dobili posao u institucijama i primaju plaće od 1.500 do 2.000 eura'

U javnosti i na društvenim mrežama često se pojave rasprave o tome tko zaslužuje koliku plaću. Posebno se lome koplja kada se uspoređuju plaće visokoobrazovanih ljudi i onih koji rade fizičke ili zanatske poslove bez diplome. Za mnoge, ideja da čistačica apartmana, keramičar ili vlasnik malog obrta može zaraditi isto ili čak više od, recimo, inženjera, pravnika ili ekonomista izaziva čuđenje, pa i ljutnju. Na Redditu se otvorila upravo takva rasprava nakon što je Hrvat postavio jednostavno, ali snažno pitanje - Zašto neke ljude s diplomom toliko pogađa kad netko bez fakultetskog obrazovanja zarađuje jednako ili više? U svojoj objavi naveo je primjer – recimo da pravnik, inženjer ili ekonomist zarađuje 5.000 eura mjesečno. Iako je to iznadprosječna plaća, neki se i dalje žale ako netko tko čisti apartmane ili radi kao keramičar zarađuje isto ili više.

"Zašto je to tako? Zašto neke ljude s diplomom toliko iritira kad netko bez nje može zaraditi jednako ili više? Čitam komentare tipa 'ja se mučio/mučila s faksom da bi radio/radila za iste pare kao [umetni zanimanje]'. I sam imam faks, ali sam radio razne poslove i kužim zašto netko tko ima svoj obrt dobro zarađuje. Zanima me vaše konkretno mišljenje o ovome, pogotovo onih koji smatraju da bi obrazovanje i titula trebali garantirati veću plaću", napisao je u objavi. Vrlo brzo se ispod objave pojavilo mnogo iskrenih i oštrih komentara koji dodatno objašnjavaju tu frustraciju.

Mnogi su u komentarima izrazili nezadovoljstvo zbog situacija u kojima uhljebi u državnim tvrtkama primaju plaću jednaku onoj koju zarađuju oni sami, ali bez stvarnog rada i zasluga. Jedan od komentara posebno ističe da nije problem u tome što netko drugi ima visoku plaću, nego što su mnogi s fakultetom potplaćeni, često radeći puno odgovornije poslove. Korisnik navodi kako ga najviše boli što "neki uhljebi u državnim firmama za nerad dobiju plaću kao on", a da pritom nemaju pojma o poslu koji obavljaju. Naglašava kako poznaje puno takvih primjera gdje su ljudi, bez posebnih kvalifikacija, preko veza dobili posao u institucijama i primaju plaće od 1.500 do 2.000 eura, dok on, sa završenim fakultetom i većom odgovornošću, zaradi isto koliko i blagajnica u trgovini.

Drugi komentari dodatno potvrđuju ovu perspektivu. Mnogi su istaknuli da nemaju ništa protiv da radnici koji obavljaju fizički težak posao dobro zarađuju jer taj posao nosi svoje žrtve, kao što je zdravlje. No, ono što izaziva frustraciju jest kada netko bez fakulteta, ali s vezama, dobije posao u državnoj instituciji, prima veću plaću od ljudi koji zaista rade i imaju odgovornosti, poput učitelja. Taj osjećaj nepravde dodatno se pojačava kada se vidi da ti isti ljudi primaju dobre plaće za rad koji ne obavljaju, dok oni koji su školovani i odgovorni za složenije zadatke zarađuju isto ili manje. Godinama slušamo da je obrazovanje ključ uspjeha, pa nije čudo da mnogi očekuju da će im fakultetska diploma osigurati bolju plaću i stabilniji život. Kada se pokaže da to nije uvijek slučaj, pogotovo kad obrtnici ili manualni radnici zarađuju više, to izaziva osjećaj frustracije, kao da sav trud uložen u školovanje nije "vratio ulog".