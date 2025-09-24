Naši Portali
ZATEKAO IH JE

Vlasnik stana ispred kojeg je snimljen sumnjivi dvojac otkrio što su mu rekli

24.09.2025.
"Pričali smo na hrvatskom, a na njihovu nesreću radim od kuće, pa sam ih zato i zatekao u haustoru", kazao je vlasnik stana

"Kad sam otvorio vrata, rekli su mi da traže apartman za najam preko Bookinga. Kazao sam im kako ovdje nema stanova koji se iznajmljuju. Potom su otišli", kazao je vlasnik stana u zagrebačkom Sigetu, ispred kojeg su snimljena dva muškarca kako prilaze vratima te prisluškuju, za Dnevnik.hr

Tek je kasnije, kako kaže, na snimci vidio što su muškarci radili ispred vrata. "Pričali smo na hrvatskom, a na njihovu nesreću radim od kuće, pa sam ih zato i zatekao u haustoru", dodao je vlasnik stana. 

Podsjetimo, Zagrepčani su upozorili svoje susjede na sumnjive muškarce koji su snimljeni kako se "motaju" po zgradi. Naime, na društvenoj mreži Facebook objavljena je snimka nadzorne kamere na kojoj se vide dvojica muškaraca koji gledaju kroz špijunke i, kako se čini, osluškuju ima li koga po stanovima.

Iz Policijske uprave zagrebačke kazali su nam kako su policijski službenici nadležne VI. policijske postaje Zagreb u ponedjeljak, 22. rujna, u popodnevnim satima temeljem dojave zaprimljene putem aplikacije "MUP Sigurnost i povjerenje", izašli na mjesto događaja, odnosno u stambenu zgradu u Sigetu.

Muškarci osluškuju stanove u zgradi za potencijalne provale

"Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju. Obavljenim provjerama utvrđeno je da na navedenoj lokaciji u vrijeme nastanka snimke niti unatrag nekoliko dana nisu zabilježena kaznena djela krađe ili provale, odnosno niti jedno drugo protupravno ponašanje", otkriva policija. 

