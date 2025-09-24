Noćna drama u Gajnicama: 'Probudio nas je glasan pucanj. Dijete nam je plakalo'

Prava drama odigrala se sinoć u zagrebačkom kvartu Gajnice. Tamo je jedan uznemireni građanin s prozora stana pucao iz zračne puške te je ispaljivao pirotehnička sredstva. - Probudio nas je glasan pucanj. Dijete nam je plakalo od buke. Čudili smo se kad smo vidjeli što se događa - ispričala je čitateljica za 24 sata te im je poslala i snimku koju možete pogledati ovdje.
Dodala je kako je sve bilo puno policije. - On je pucao tu raketu, čak i kad je interventna stigla. Bilo nas je strah da će zapaliti sve oko sebe. Tuđe stanove. Vikao je, sve je uznemirio - ispričala je. Čovjek je zbrinut na liječenju.
