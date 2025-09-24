Naši Portali
POLICIJA INTERVENIRALA U ZAGREBU

Noćna drama u Gajnicama: 'Probudio nas je glasan pucanj. Dijete nam je plakalo'

Zagreb: Policijski očevid u ugostiteljskom objektu u ulici Hrvatskog sokola
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 12:41

Čovjek je zbrinut na liječenju.

Prava drama odigrala se sinoć u zagrebačkom kvartu Gajnice. Tamo je jedan uznemireni građanin s prozora stana pucao iz zračne puške te je ispaljivao pirotehnička sredstva. - Probudio nas je glasan pucanj. Dijete nam je plakalo od buke. Čudili smo se kad smo vidjeli što se događa - ispričala je čitateljica za 24 sata te im je poslala i snimku koju možete pogledati ovdje.

Dodala je kako je sve bilo puno policije. - On je pucao tu raketu, čak i kad je interventna stigla. Bilo nas je strah da će zapaliti sve oko sebe. Tuđe stanove. Vikao je, sve je uznemirio - ispričala je. Čovjek je zbrinut na liječenju.
Ključne riječi
intervencija policija

Komentara 2

Pogledaj Sve
BM
Brkoni_m75_48
13:18 24.09.2025.

"Pucao je tu raketu" 😭😭 Tuzan rezultat vjeronauka u skolama.

ŠS
Štap sa glavom
13:16 24.09.2025.

Ljepota života u tim golubinjacima po gradovima. Ljudi stisnuti u to malo kvadrata, buka sa svih strana i posve je normalno da jedni drugima idu na živce.

