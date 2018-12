'Prije mene je pretukao 4 cure, ja sam peta'. Majka pretučene Zadranke u policiji?

Brutalno premlaćivanje mlade Zadranke zgrozilo je Hrvatsku. Brutalnoj tučnjavi svjedočila je cijela zemlja nakon što su objavljene snimke nadzorne kamere iz kafića u kojem ju je pretukao Darko Kovačević Daruvarac koji je pušten na slobodu. U Facebook grupi 'Protiv pravosuđa koje štiti nasilnike', koja je u srijedu organizirali mirni prosvjed u Zadru objavljeno je kako su djelatnici PU zadarske u četvrtak na razgovor u policijsku postaju pozvali Loreninu majku i njezinog prijatelja.

Lorena Gurlica je za Provjereno odlučila je progovoriti o svemu.

"Stvarno sam bila u šoku. Plakala sam kad sam to vidjela. Smeta mi što kad izađem ljudi gledaju u mene. Svi me prepoznaju, prilaze mi i pitaju jesam li to ja. Prije mene je već pretukao četiri cure, ja sam peta", kazala je Lorena.

Podsjetimo, mediji navode da Daruvarcu ovo nije prvi put da je nasilan i da tuče žene.

Tako je početkom prosinca 2012. godine u Zadru jedne večeri prije pola noći u jednom kafiću nasrnuo na ženu s kojom je bio u vezi te ju udarao šakama po glavi i tijelu. Srušio ju je na pod i vukao po podu kafića. Priveden je na Prekršajni sud, no nakon saslušanja je pušten na slobodu.

U travnju iste godine je pijan uznemiravao goste jednog kluba pa ga je vlasnik izvukao van. On je betonskim blokom razbio vrata i zaposlenicima je prijetio ubojstvom.

Sredinom studenog 2008. godine na cesti je presreo dečka bivše djevojke te ga je bez riječi počeo udarati šakama po glavi.

Zakazali smo! Kakvi su to ljudi koji su pojačavali glazbu da se ne bi čuli krici i udarci