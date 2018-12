Plenković: Javnost je s pravom ogorčena zbog slučaja Daruvarac i dječaka iz Metkovića

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je na početku Vladine sjednice još jednom izrazio sućut obitelji preminulog dječaka Gabrijela Bebića iz Metkovića, kao i žaljenje što se ta tragedija dogodila.

"Očekujemo slijedom aktivnosti koje je poduzelo Ministarstvo zdravstva, očitovanja zdravstvenih ustanova i konačni nalaz inspekcije koja je provela nadzor u Metkoviću i Splitu, kako bi se točno utvrdilo što su bili razlozi tragedije", rekao je Plenković.

"Drugi slučaj koji je zgrozio hrvatsku jest slučaj strašnog nasilja koji se dogodio u Zadru prije nekoliko mjeseci i činjenica da je unatoč tome što je cijeloj javnosti razvidno, s obzirom na video snimke koje postoje, o kakvom se teškom kaznenom djelu, došlo gotovo čak i do zlorabljenja procesnih mogućnosti u tom procesu, s učestalim zahtjevima za izuzećem sudaca, do činjenice da je protekao zakonski rok o maksimalnom trajanju pritvora, što je izazvalo i ogorčenje javnosti i zabrinutost da je moguće da se tako nešto u tako očitom primjeru događa", rekao je Plenković.

Istaknuo je kako je s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem razgovarao kako takve i slične slučajeve izbjeći i poboljšati kazneno-procesno zakonodavstvo, te rad svih tijela učiniti puno učinkovitijim kako bi se takvi slučajevi izbjegli u budućnosti.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić predstavio je prijedlog o povećanju kvota za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu.

- Ovime želimo osigurati stabilnost radne snage gospodarstvu. Kvota bi se povećala na preko 50 tisuća dozvola, a od toga bi čak 13 tisuća bilo za turizam. Omogućili smo rad umirovljenicima na pola radnog vremena - rekao je Pavić.

Vlada je prihvatila prijedlog.

To ne znači da svi oni koji su trenutno nezaposleni, a njih ima negdje više od 144.000, nemaju svoju šansu na tržištu rada, naglasio je premijer dodavši kako se poduzimaju brojne mjere za zapošljavanje onih koji su dulje vrijeme nezaposleni i onih koji traže prvi posao kroz različite programe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osim prijedloga kvote dozvole za zapošljavanje stranaca, očekuje se novi komentar premijera Andreja Plenkovića oko povlačenja tužbe mađarskog MOL-a protiv Hrvatske, a za očekivati je, sudeći po prijašnjim iskustvima, da premijer neće komentirati najnovije smjene savjetnika predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Uoči sjednice ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić komentirao je zatvaranje Inine rafinerije u Sisku.

- To je investicijski ciklus, koji će dovesti do modernizacije rafinerijskog poslovanja u Ini, što je Ini prijeko potrebno. I uprava i Nadzorni odbor Ine podržali su taj plan. Mislim da Ina treba postati business case, a manje predmet politiziranja. To je put kojim Ina treba ići - prenosi N1 ministrove riječi koji smatra kako je "MOL-ova tužba protiv Hrvatske sama po sebi bila bespredmetna, jer su sva potraživanja mađarske strane od Hrvatske bila izmirena još prije godinu dana".

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković nije želio odgovoriti na pitanje novinara treba li Milijan Brkić podnijeti ostavku zbog afera koje se vežu uz njegovo ime zamolivši prisutne da dopuste da HDZ svoje probleme rješava unutar stranke.

- Izuzetno sam ponosan na 2018. godinu - dodao je Butković.

Na Trg svetog Marka stigao je i ministar uprave Lovro Kuščević.

- Jako sam zadovoljan ministarstvom uprave koje se pretvorilo u pravo ministarstvo. Vodstvo HDZ-a nema veze ni s kakvim aferama. Dobro je da se 'provjetrava' - rekao je Kušćević komentirajući ostavke na Pantovčaku.

