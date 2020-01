Isplatu sredstava treba u novom europskom proračunu vezati za poštivanje vladavine prava, potvrdio je povjerenik Europske komisije za pravosuđe Didier Reynders. Nakon prvog neformalnog ministarskog sastanka održanog danas u Zagrebu u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Povjerenik Reynders pozvao je stoga sve države članice da podnesu odgovarajući prijedloge oko tog projedloga.

– Postoji prijedlog u Komisiji da se financiranje iz europskog proračuna uvjetuje vladavinom prava – rekao je Reynders te dodao kako se "to mora učiniti", nakon sastanka ministara pravosuđa u zagrebačkoj Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Za provođenje takvog kriterija sada postoje i konkretni alati, poput ureda glavnog europskog tužitelja, te prvog izvješća o stanju vladavine prava u europskim državama.

Treba uvjeriti sve države u Vijeću EU u tu ideju, dodao je povjerenik, no isto tako priznao kako nije uvjeren da će to i uspjeti jer su pregovori o višegodišnjem financijskom okviru već ionako vrlo komplicirani i teški. No i da nije tako, teško da bi takav prijedlog lako prošao jer se oko njega trebaju usuglasiti sve tijela i države, pa tako i Poljska i Mađarska, protiv kojih je Bruxelles aktivirao članak 7. i pokrenuo proces zbog kršenja vladavine prava, na koji Hrvatska ima rezerve i zasigurno ga - unatoč najnovijim pozivima i iz Europskog parlamenta - neće ubrzati, već upućuje na pronalaženju nove procesa koja neće izazivati ovakve reakcije kao ovaj postojeći.

Hrvatski ministar Davor Bošnjaković bio je oprezniji, kazavši kako o tom prijedlogu članice, odnosno njihove vlade, moraju prvo temeljito razgovarati, a tek onda vidjeti koje pozicije zastupa koja država.

Sastanak u Zagrebu održan je na dan kad je Transparency International objavio listu percepcije korupcije za 2019. na kojoj je Hrvatska pala na 63. mjesto, što je za tri mjesta niže nego prošle godine. Ministar Bošnjaković izrazio je žaljenje što je Hrvatska pala na toj ljestvici, "iako je riječ isključivo o dojmu". Podsjetio je da je Hrvatska u procesu pristupanja EU-u ugradila brojne mehanizme koji jamče neovisnost pravosuđa, mijenjao se ustav, načini imenovanja sudaca i državnih odvjetnika te eliminirala politika iz tih procesa, pa je izrazio žaljenje da takve mjere u javnosti još nisu prepoznate.

– Moramo ustrajavati na savjesnom i odgovornom radu, boljim rezultatima nego što ih imamo danas. Ti se rezultati iz godine u godinu popravljaju – kazao je Bošnjaković.