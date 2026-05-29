Islandski parlament podržao održavanje referenduma o pristupanju Europskoj uniji

Islandski parlament u četvrtak je glasao za održavanje referenduma 29. kolovoza o početku pregovora o pristupanju Europskoj uniji, podržavajući vladin dvostupanjski plan koji bi mogao dovesti do članstva u bloku od 27 zemalja kasnije ovog desetljeća. Reykjavik je 2013. godine odustao od pregovora nakon četiri godine razgovora kada je euroskeptična vlada preuzela vlast, ali su porast troškova života i rat u Ukrajini od tada ponovno probudili interes za pridruživanje Uniji, pokazale su ankete javnog mnijenja.

Ako birači podrže nastavak pregovora, konačni uvjeti članstva zahtijevat će odobrenje na drugom referendumu, dok bi glas "ne" okončao pokušaje ponovnog pokretanja pregovora, priopćila je vlada. Mnogi birači nisu sigurni hoće li podržati članstvo u EU pa mogu pronaći utjehu u dvostupanjskom procesu, rekao je Olafur Thordur Hardarson, profesor političkih znanosti na Sveučilištu Island.

"Veliki udio neodlučnih želi referendum kako bi vidjeli točno koji bi uvjeti bili u potencijalnom sporazumu", rekao je. Članstvo za državu od oko 400.000 ljudi proširilo bi doseg EU daleko u sjeverni Atlantik u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump nastoji kontrolirati Grenland.

"Iako je riječ o vrlo maloj zemlji, stavljanje Islanda na kartu Europske unije imalo bi svojevrsnu simboličku prednost", rekao je Hardarson. U 63-članom nacionalnom parlamentu Islanda 34 zastupnika su glasala za referendum, dok ga je 8 odbacilo. Suzdržanih je bilo 14 članova, dok je sedmero bilo odsutno. Ministrica vanjskih poslova Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir u ožujku je za Reuters izjavila da je optimistična da bi se Island mogao pridružiti EU već 2028. te da očekuje da će ribarstvo i poljoprivreda biti najteže točke pregovora.