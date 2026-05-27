Europska industrija ponovno traži pomoć države. Nakon pandemije i energetskog šoka izazvanog ruskom invazijom na Ukrajinu, novi rast cijena plina i nafte zbog sukoba na Bliskom istoku ponovno je uzdrmao poduzeća diljem EU. Računi za energiju ponovno ovise o geopolitičkim krizama, a kompanije sve otvorenije traže da subvencije za energiju, uvedene kao privremena krizna mjera, postanu trajni alat europske industrijske politike. Pritisak na Bruxelles raste. Europska poduzeća sve otvorenije poručuju da bez dugoročnije državne pomoći teško mogu konkurirati Kini i SAD-u, koji već godinama koriste subvencije, porezne olakšice i javna ulaganja kako bi zaštitili strateške sektore i privukli proizvodnju. Europa se pritom našla u paradoksu: desetljećima je branila stroga pravila tržišnog natjecanja, a sada sve više spašava industriju javnim novcem.
Spašavanje europske industrije, javni novac za očuvanje konkurentnosti
Pitanje više nije treba li Europa subvencionirati industriju, nego koliko dugo i koliko je daleko spremna ići
