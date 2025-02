Iscurili prvi detalji plana Rusije i Amerike: 'Izazvat će kontroverze'

Prema izvještaju novinarke Fox Newsa Jackie Heinrich, nakon pregovora u Saudijskoj Arabiji , Rusija i SAD predložile su trostupanjski mirovni plan za Ukrajinu, koji uključuje održavanje novih izbora. Heinrich je na društvenoj mreži X objavila da će ovaj prijedlog "dovesti do novih izbora u Ukrajini", citirajući diplomatske izvore. Više stranih diplomata potvrdilo je za Fox da obje strane smatraju nove izbore ključnima za rješavanje sukoba, iako ova informacija izaziva kontroverze zbog ruskog pristupa izborima i ukrajinskog odbijanja proruskog vodstva. Američki izvor blizak pregovorima ublažio je ove navode, ističući da se o izborima "samo neformalno raspravlja" i da bi to pitanje moglo biti dio budućih pregovora. Bijela kuća zasad nije komentirala.

