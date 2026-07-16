Irskom državljaninu u zatvoru u Zadru pružena kvalitetna skrb, donirani i senzori za dodatnu sigurnost

Zadarska udruga Cukrići, članica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, i portal nainzulinu.com, reagirali su na informacije o mogućem uskraćivanju po život važne inzulinske terapije irskom državljaninu s dijabetesom tipa 1, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru u Zadru.

"Smatrali smo svojom obvezom neovisno provjeriti je li ovom 22-godišnjem mladiću, neovisno o kaznenom postupku koji se protiv njega vodi, osigurana odgovarajuća zdravstvena skrb. Informacije koje smo prikupili iz više neovisnih izvora daju razlog za zadovoljstvo. Prema njima, mladi irski državljanin uistinu jest pravodobno upućen na dodatnu obradu i dijabetološku skrb u Opću bolnicu Zadar, gdje mu je pružena kvalitetna zdravstvena skrb. Jednako tako, želimo zahvaliti djelatnicima Zatvora u Zadru koji su pokazali razumijevanje za specifičnosti života s dijabetesom tipa 1 te omogućili provođenje potrebne terapije i zdravstvene skrbi, posebno ravnateljici", naveli su u uajedničkom priopćenju Doris Bajlo, predsjednica Cukrića, i Davor Skeledžija, urednik nainzulinu.

Kao znak podrške i dodatnog doprinosa sigurnosti zatvorenika, u suradnji sa Zatvorom u Zadru donirali su sustav za bezbolno mjerenje glukoze te suvremeni glukagon koji se u slučaju po život opasne dijabetičke kome daje pacijentu putem nosa i može spasiti život.

Ne ulazeći u pitanje kaznene odgovornosti mladog Irca s dijabetesom niti u okolnosti zbog kojih se nalazi u istražnom zatvoru, izrazili su nadu da će mu ovo biti prva i posljednja životna pogreška ove težine te da će nakon svega dobiti priliku izgraditi bolju budućnost.

"No jedno ne smije ovisiti o tome – pravo na odgovarajuću zdravstvenu skrb. Dijabetes tipa 1 ne prestaje onoga trenutka kada osoba izgubi slobodu. Potreba za inzulinom, drugim lijekovima i kvalitetnim medicinskim pomagalima postoji 24 sata dnevno, a svako ozbiljnije uskraćivanje terapije može imati teške, pa i smrtonosne posljedice.

Kao turistička zemlja koja svake godine prima milijune stranih gostiju, Hrvatska mora biti prepoznata ne samo po svojoj ljepoti i gostoprimstvu, već i po humanosti te kvaliteti zdravstvene skrbi koju pruža svakom čovjeku na svom teritoriju. Upravo zato posebno nas raduje što informacije koje smo prikupili pokazuju da su u ovom slučaju djelatnici Opće bolnice Zadar i Zatvora u Zadru postupali profesionalno, odgovorno i ljudski", ističu.

Prije gotovo tri godine hrvatska dijabetička zajednica jednako je reagirala kad je organizirala pomoć hrvatskim državljanima s dijabetesom tipa 1 pritvorenima u grčkim zatvorima.