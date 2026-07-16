Val zračnih napada: Američka vojska potvrdila novi udar na Iran

Sjedinjene Američke Države pokrenule su u četvrtak novi val zračnih napada na Iran, „šestu uzastopnu noć”, objavila je američka vojska. Bombardiranje je započelo u 18,00 sati po GMT-u, a cilj mu je „nastaviti oslabljivati iranske vojne sposobnosti”, objavilo je američko Zapovjedništvo za Bliski istok na platformi X.
Sukobi između Washingtona i Teherana ponovno su izbili 7. srpnja nakon napada na brodove u Perzijskom zaljevu, za koje SAD odgovornost pripisuje Iranu. Napadi koji su uslijedili dosad su najintenzivniji od prekida vatre u travnju te potkopavaju diplomatske napore usmjerene na postizanje trajnog okončanja sukoba.Tisuće vojnika prošle Parizom: U velikom mimohodu sudjelovali i Hrvati, pogledajte nevjerojatne prizore
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