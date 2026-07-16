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ŠESTU UZASTOPNU NOĆ

Val zračnih napada: Američka vojska potvrdila novi udar na Iran

Explosions at an unknown location, during what U.S. Central Command says are strikes on Iran
U.S. CENTRAL COMMAND/REUTERS
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
16.07.2026.
u 22:39

Sukobi između Washingtona i Teherana ponovno su izbili 7. srpnja

Sjedinjene Američke Države pokrenule su u četvrtak novi val zračnih napada na Iran, „šestu uzastopnu noć”, objavila je američka vojska. Bombardiranje je započelo u 18,00 sati po GMT-u, a cilj mu je „nastaviti oslabljivati iranske vojne sposobnosti”, objavilo je američko Zapovjedništvo za Bliski istok na platformi X.

Sukobi između Washingtona i Teherana ponovno su izbili 7. srpnja nakon napada na brodove u Perzijskom zaljevu, za koje SAD odgovornost pripisuje Iranu. Napadi koji su uslijedili dosad su najintenzivniji od prekida vatre u travnju te potkopavaju diplomatske napore usmjerene na postizanje trajnog okončanja sukoba.
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Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Iran SAD

Komentara 3

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PU
purger58
23:16 16.07.2026.

uf,ova dvojice pravio "znalci"!

KR
kravata554
23:01 16.07.2026.

Trump smatra da može nadživjeti iransko vodstvo jer je iransko gospodarstvo u dubokoj krizi. S druge strane, iranski čelnici vjeruju da ga mogu nadživjeti jer bi rastuće cijene goriva i političke posljedice rata mogle postati problem za američkog predsjednika uoči međuizbora. "Trump se nalazi u zamci i suočava se s brutalnim i upornim protivnikom čiji ga ciljevi sada praktički drže kao taoca", rekao je Aaron David Miller, bivši američki pregovarač za Bliski istok i član Carnegiejeve zaklade za međunarodni mir. Podsjetio je na slučaj Jimmyja Cartera i krizu s taocima iz 1979.-1981. godine. "Iran je već obilježio i oštetio političku ostavštinu jednog predsjednika. Kako sada stvari stoje, s vremenom koje radi u korist Irana, a ne Trumpa, moglo bi ozbiljno oštetiti ili čak uništiti ostavštinu drugog predsjednika", rekao je.

ZV
zvonimirkraljic98
22:56 16.07.2026.

„Susreo se sa zemljom koja nije spremna igrati po njegovim pravilima, prema kojima bi se svi trebali pokloniti, hvaliti ga i pokušati dobiti ustupke koje je spreman dati“, rekao je Wali Nasr, profesor na Sveučilištu Johns Hopkins i dugogodišnji savjetnik američkih predsjednika i državnih tajnika za Bliski istok. Trumpov rat bez jasnog kraja postao je novi podsjetnik zašto je Bliski istok desetljećima bio zamka za ambicije američkih predsjednika. Uplašio je Europu boraveći samo jedan dan u Ankari. Instrumenti moći koji pomažu Washingtonu u drugim dijelovima svijeta često tamo ne daju očekivane rezultate. To je posebno frustrirajuće za Trumpa, koji se nakon povratka u Bijelu kuću često hvalio svojom sposobnošću da dobije ono što želi, pa čak i tvrdio da bi mogao biti najmoćniji čovjek u svjetskoj povijesti. „Gledajući unatrag, jasno je da je ovo bio rat temeljen na kobno pogrešnim pretpostavkama. Najštetnija među njima bila je predsjednikova očita vjerovanja da je iranski revolucionarni režim klimava struktura koja će se urušiti pod američkim zračnim napadima i ratobornim objavama na društvenim mrežama“, kaže bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost potpredsjednika Dicka Cheneyja, John Hannah. „Sada je prekasno, Amerika ne može dobiti ovaj rat“, dodao je.

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