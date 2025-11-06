Irena Weber otkriva hoće li povećanje minimalne plaće izazvati val otkaza

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Urednik Igor Bobić s njom razgovara o prijeporima s Vladom koje je izazvala odluka o povećanju minimalne plaće. Zašto poslodavci tvrde da će uslijediti val otkaza? Zašto plaće u realnom sektoru ne mogu biti više s obzirom na profit privatnih kompanija? Zašto je inflacija u Hrvatskoj među najvišima i kako poslodavci odgovaraju na prozivke da iza svega stoji njihova pohlepa kao i pozive premijera Andreja Plenkovića da snize cijene? Jesu li strani radnici jeftina radna snaga zbog koje hrvatski državljani zbog boljih uvjeta i dalje sreću traže u inozemstvu ili se ne vraćaju u Hrvatsku? Može li Hrvatska ostati na ovim razinama gospodarskog rasta bez daljnjeg uvoza strane radne snage i koliko stranih radnika još treba? Što su prijedlozi HUP-a za poreznu i reformu ostalih sektora u država i kako HUP gleda na izvješće MMF-a koje apelira na Vladu da zaustavi rast plaća u javnom sektoru?

Doznajte više u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a premijerno u petak, 7. studenog u 20 sati na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.