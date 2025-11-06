Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
PRATITE UŽIVO Rijeke ljudi došle odati počast Nicolieru
Emotivno u Vukovaru: Majka Jean-Michela poklonila se lijesu
FOTO Na posljednji ispraćaj heroju Jean-Michelu Nicolieru stigli Thompson i Zlatko Dalić
Poslušaj
Prijavi grešku
BOBU BOB! U PETAK U 20 SATI

Irena Weber otkriva hoće li povećanje minimalne plaće izazvati val otkaza

Zagreb: Igor Bobić, voditelj podcasta Bobu Bob
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
06.11.2025.
u 12:24

Doznajte više u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a premijerno u petak, 7. studenog u 20 sati na platformama YouTube i Spotify  te društvenim mrežama Večernjeg lista

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Urednik Igor Bobić s njom razgovara o prijeporima s Vladom koje je izazvala odluka o povećanju minimalne plaće. Zašto poslodavci tvrde da će uslijediti val otkaza? Zašto plaće u realnom sektoru ne mogu biti više s obzirom na profit privatnih kompanija? Zašto je inflacija u Hrvatskoj među najvišima i kako poslodavci odgovaraju na prozivke da iza svega stoji njihova pohlepa kao i pozive premijera Andreja Plenkovića da snize cijene? Jesu li strani radnici jeftina radna snaga zbog koje hrvatski državljani zbog boljih uvjeta i dalje sreću traže u inozemstvu ili se ne vraćaju u Hrvatsku? Može li Hrvatska ostati na ovim razinama gospodarskog rasta bez daljnjeg uvoza strane radne snage i koliko stranih radnika još treba? Što su prijedlozi HUP-a za poreznu i reformu ostalih sektora u država i kako HUP gleda na izvješće MMF-a koje apelira na Vladu da zaustavi rast plaća u javnom sektoru?

Doznajte više u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a premijerno u petak, 7. studenog u 20 sati na platformama YouTube i Spotify  te društvenim mrežama Večernjeg lista.

Ključne riječi
HUB Irena Weber podcast Bobu bob! By Igor Bobić Igor Bobić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja