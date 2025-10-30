Naši Portali
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BOBU BOB! U PETAK U 20 SATI

Povjesničar Jakovina otkrio može li biti dvostruke konotacije ZDS pozdrava ili je on protuustavan

Zagreb: Igor Bobić, voditelj podcasta Bobu Bob
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Igor Bobić
30.10.2025.
u 14:39

Podcast Bobu Bob! pratite u petak u 20 sati na YouTube kanalu I društvenim mrežama Večernjeg lista.

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je povjesničar,  profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Tvrtko Jakovina. U tjednu u kojem  su na okruglom stolu u Hrvatskom saboru  u organizaciji Domina i Hrvatskih suverenista  negirani zločini u Jasenovcu urednik Igor Bobić  s njim će razgovarati o povijesnom revizionizmu, korištenju ustaškog pozdrava u Saboru i Thompsonovim koncertima. Može li biti dvostruke konotacije tog pozdrava ili je on protuustavan? Mogu li zabrane koncerata na kojima se izvikuje, što je najavio gradonačelnik Zagreba  Tomašević, pomoći ili odmoći  i je li moguća zakonska zabrana? 

Profesor Jakovina dat će i svoje viđenje primirja Izraela i Hamasa u Gazi, stan ja na bojišnici u Ukrajini, Trumpovog carinskog rata s Kinom i njegove najave nove utrke u nuklearnom naoružanju.

Doznajte više u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak u 20h na youtube kanalu, spotifyju i društvenim mrežama Večernjeg lista.

Bobu bob! By Igor Bobić

Komentara 3

MI
Milezadom
14:41 30.10.2025.

Objektivni i neovisni medij bi objavio intervju s gospodinom Igorom Vukićem koji je uvjerljivo i argumentirano iznio čitav niz činjenica i pretpostavki koje bacaju novo svjetlo na službene "istine", umjesto da opet prežvakava dvorske "istoričare".

Avatar Behemot
Behemot
15:14 30.10.2025.

Trijumvirat Partizanske republike Goldstein – Klasić – Jakovina opet jaše!

IG
IgorY
15:05 30.10.2025.

Jakovina kao i Klasnić je lik koji je toliko ideološki ostrašćen da njegove priče o povijesti izgubile su svaki smisao. On svoje nastupe može samo zahvaliti ideološkim istomišljenicima budući da to apsolutno0 nikakve veze nema sa relanim i objektivnim pristupuristupu problemu. To je sve na tragu jugokomunističkog učenja i pristupa ne povijesti već historiji.

