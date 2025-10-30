Povjesničar Jakovina otkrio može li biti dvostruke konotacije ZDS pozdrava ili je on protuustavan

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je povjesničar, profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Tvrtko Jakovina. U tjednu u kojem su na okruglom stolu u Hrvatskom saboru u organizaciji Domina i Hrvatskih suverenista negirani zločini u Jasenovcu urednik Igor Bobić s njim će razgovarati o povijesnom revizionizmu, korištenju ustaškog pozdrava u Saboru i Thompsonovim koncertima. Može li biti dvostruke konotacije tog pozdrava ili je on protuustavan? Mogu li zabrane koncerata na kojima se izvikuje, što je najavio gradonačelnik Zagreba Tomašević, pomoći ili odmoći i je li moguća zakonska zabrana?

Profesor Jakovina dat će i svoje viđenje primirja Izraela i Hamasa u Gazi, stan ja na bojišnici u Ukrajini, Trumpovog carinskog rata s Kinom i njegove najave nove utrke u nuklearnom naoružanju.

