Strahote života u Teheranu: 'Obično me bude eksplozije. Srce mi ubrzano lupa i pokušavam shvatiti gdje je bila eksplozija'

Amir (40) živi u Karaju, ali svakodnevno putuje u glavni grad na posao. Posjeduje malu trgovinu u južnom dijelu Teherana i bavi se distribucijom kočionih pločica. - Rat i gospodarske prilike izravno utječu na moj posao. Moja najveća briga je produženi rat. Ali čak i ako rat završi, mnoge zemlje ne surađuju s Iranom. Kad bi sankcije bile ukinute, zemlja bi mogla ostvariti značajan napredak. Naša ekonomija ima ogroman potencijal - rekao je Amir.

Dosad su, prema izvješću iranske državne novinske agencije, u Iranu poginule najmanje 1444 osobe, a gotovo 19.000 ih je ozlijeđeno. Iran je uzvratio napadima na američke ciljeve u regiji, ali posljednjih dana ponovno je aktiviran izravan komunikacijski kanal između posebnog američkog izaslanika Stevea Witkoffa i iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, javlja Axios. Rat je izazvao skok cijena nafte iznad 100 dolara po barelu nakon što je Iran efektivno zatvorio Hormuški moreuz za SAD, Izrael i njihove saveznike.

Sukob je razotkrio duboke podjele unutar NATO-a, pri čemu su vlade Ujedinjenog Kraljevstva i europskih zemalja jasno dale do znanja da ne žele biti uvučene u rat. Civili u Teheranu nisu imali izbor, rekao je Vincent Cassard, šef Međunarodnog odbora Crvenog križa u Teheranu.

- Vidim ogroman teret koji je nedavna eskalacija neprijateljstava stavila na ljude u Iranu, koji strahuju za svoje živote, sigurnost svojih najmilijih i svoja sredstva za život. Veliki gubitak života zabrinjava. Civilna infrastruktura je pogođena, a mnoge kuće su teško oštećene u neprijateljstvima. Svakodnevni život u Teheranu duboko je poremećen: djeca ne idu u školu, a mnogi poslovni subjekti privremeno su zatvoreni iz predostrožnosti zbog stalnih udara - kazao je, piše Guardian.

- Trenutno ni stambene kuće nisu sigurne od napada. Osjećamo udarne valove eksplozija diljem grada - kaže Mojtaba, 30-godišnjak koji se bavi produkcijom dokumentarnih filmova. Mojtabin dom i ured nalaze se u podrumu u Teheranu i otkako je rat počeo, odlučio je da je to mjesto gdje se osjeća najsigurnije. Ne želi otići, čak ni posjetiti obitelj na zapadnoj periferiji grada. Jednostavno je preopasno. Sjedi prekriženih nogu na drvenoj klupi u svom malom, zaklonjenom podrumskom dvorištu, s cigaretom u ruci. Rat je stresan i pušenje mu pomaže da se smiri.

- Ovih dana radim do kasno u noć, dok ne zaspim. Obično me probudi eksplozija. Srce mi ubrzano lupa. Pokušavam pogoditi smjer eksplozije i je li se dogodila u blizini ili daleko - kaže, dodajući da odbija izgubiti nadu: 'Iran je kroz stoljeća doživio mnoge invazije. Preživjet ćemo i ovaj put'.

Moen, 14-godišnji učenik, rekao je za Guardian da većinu vremena provodi kod kuće, čitajući ili gledajući televiziju: 'Dosadno je. Ne mogu vidjeti prijatelje niti izaći van. Želim se vratiti u školu. Bio sam u razredu kad je rat počeo i poslali su nas kući. Svi su bili prestrašeni i nitko ne zna kada će nastava ponovno početi', dodao je.