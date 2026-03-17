Eliminirali smo Soleimanija koji je glavni i odgovorni za brutalno mučenje i ubijanje Iranaca

Noćas smo eliminirali Alija Larijanija, vođu iranske nacionalne sigurnosti. On je mjesecima, još od prošlog lipnja, možda čak i duže, jedan od najvažnijih ljudi režima. Nakon eliminacije Alija Khameneija bio je ključna osoba koja je vodila napade na Izrael i regiju. Eliminirali smo ga u preciznom napadu na Teheran, čijim je ulicama marširao još prije nekoliko dana povodom Dana Kudsa. Druga je važna eliminacija brigadnog generala Gholamreze Soleimanija, zapovjednika iranskih milicija Basij. On je bio važan stup njihove snage, čiji je glavni fokus i misija bio teror naroda Irana. Odgovoran je za brutalno ubijanje i mučenje tisuće Iranaca, on je taj koji je rukovodio terorom, izvijestio je o novostima na terenu Nadav Shoshani, glasnogovornik IDF-a za međunarodne medije na online briefingu koji o operaciji "Roaring Lion/Epic Fury" redovito organizira Europe Israel Press Association - American Middle East Press Association (EIPA - AMEPA). Dodao je da je moguće kako je u ozbiljnom napadu nastradao još jedan iranski visoki dužnosnik, no još nema potvrde.

Shoshani je istaknuo da imaju gotovo kompletnu superiornost na iranskom nebu te sustavno napadaju iranske centre kontrole. Istodobno je Izrael pod snažnim udarima iz Irana i Hezbollaha iz Libanona, a u jednom od posljednjih napada dio rakete koju je presreo Iron Dome pogodio je krov blizu Bazilike Svetoga groba u Starom gradu. – Prošlu noć napadnuta je stara jezgra Jeruzalema, najsvetije mjesto kršćana, Bazilika Svetoga Groba. U ovo vrijeme blagdana činimo sve da omogućimo vjersku slobodu vjernicima svih konfesija, a Iran namjerno napada političke ciljeve i vjerska mjesta koja pripadaju Židovima, kršćanima i muslimanima – optužuje Shoshani. Kaže da nakon najnovijih smaknuća iranski režim ima enormne probleme u koordiniranju svih aktivnosti no procjenjuje da jača vojno krilo vlasti.

– Režim je još tu, no moramo staviti operaciju u perspektivu gdje smo bili prije tri godine, a gdje smo sad. Rušenje režima nije vojni cilj operacije. Ono što je važno jest da je iranski režim neuspješan u napadima – ustvrdio je i osvrnuo se na akcije u Libanonu. – Izrael nije izabrao otvaranje tog fronta, Hezbollah se uključio u rat i on je jedini izvor problema između Libanona i Izraela. Prije pola godine to je bila jedna od najjačih svjetskih terorističkih grupa, od početka napada ispalili su skoro 2000 projektila na Izrael, na civile. No sad ne moramo evakuirati cijelu regiju. Trenutačno ispaljuju oko 100 projektila svaki dan, izgubili smo dosad dva vojnika u pograničnom području i imamo lakše ozljede civila – komentirao je i najavio intenzivniji napad na Hezbollahovu vojnu strukturu.

Kaže da su dva ključna elementa te situacije: prvi je da imaju terorističku organizaciju na granici koja želi ubijati izraelske civile i moraju reagirati obrambeno, no onda im i uzvratiti da ih odvrate od napada. – Prvo obrambeno reagiramo, ali napadaju jače pa im moramo jače uzvratiti. Srednjoročno će to biti kombinacija sile i diplomacije, ali prvo im moramo uzvratiti jer ubijaju naše civile. Ne mogu govoriti o specifičnim lokacijama, prva dva tjedna smo bili u pograničnoj zoni, sad smo krenuli u akciju relativno još blizu granice, ali dodali smo još nekoliko dubljih lokacija. Još uvijek je to obrana, ali aktivna – istaknuo je Shoshani te pojasnio da IDF unaprijed upozorava narod Libanona koji, ističe, nije njihova meta – to je samo teroristička organizacija Hezbollah.

– Eliminirat ćemo tu prijetnju. Bez obzira što se događalo, mi činimo što god možemo da izbjegnemo civile – dodao je. Danny Citrinowicz, viši istraživač u programu za Iran i šijitsku osovinu pri Institutu za studije nacionalne sigurnosti, koji je služio 25 godina na raznim zapovjednim pozicijama u izraelskoj obrambenoj obavještajnoj službi, istaknuo je kako je ovo bila iznimno važna noć, možda i najvažnija od napada. – U Iranu trenutačno traje kompleksna kampanja. Larijani je bio vrlo važan i njegov je gubitak težak udarac za režim, no unatoč tome režim opstaje, a zemlja će se još više militarizirati. I Sulejmanijeva eliminacija bitno slabi stupove režima, ali zamijenit će ga, još uvijek kontroliraju situaciju. Ovo je veliki uspjeh operacije, oba su bila važan dio puzzlea, no kontrola vojske jača, a i dalje imaju puno proxyja – procjenjuje strateg.

Izraelski su stručnjaci komentirali i situaciju vezanu za Hormuški tjesnac i energetsku krizu zbog zatvaranja putova. – Nema manjka nafte u svijetu, postoje dva-tri dobavljača koja ne idu tim putem: SAD, Rusija i Brazil. No cijena raste, ali potražnja se preusmjerava prema njima i alternativnim izvorima energije. Kina, Indija, Južna Korea i Japan sad najviše trpe. U budućnosti zemlje mogu izgraditi infrastrukturu da se izbjegne Hormuški tjesnac, ali dosad se to nije uzelo u obzir, unatoč prijetnji koja postoji 40 godina. Iran je zamjenjiv kao proizvođač, veći problem je njegova prijetnja drugim izvorima – ističe dr. Joshua Krasna, viši suradnik u Institutu za istraživanje vanjske politike i viši istraživač u Centru Moshe Dayan za bliskoistočne i afričke studije na Sveučilištu u Tel Avivu. Krasna je i bivši viši analitičar za Bliski istok i strategiju izraelske vlade, služio je u izraelskim veleposlanstvima u Jordanu i Kanadi te predavao na Sveučilištu u New Yorku i Hebrejskom sveučilištu.

Njegov rad usmjeren je na strateški, politički i regionalni razvoj u arapskom svijetu, uključujući regionalnu suradnju, energiju i infrastrukturu. Na pitanje kako će se sukob odraziti na Abrahamske sporazume, odvraća: – U ovom trenu nitko od zemalja Zaljeva ne želi govoriti puno o Izraelu i Abrahamskim sporazumima. Svi znaju da ih Iran napada, ali i da to čini zbog operacije SAD-a i Izraela. Cijena koju će kratkoročno platiti Abrahamski sporazumi je velika, no treba gledati dugoročno. Irak, Kuvajt i UAE su zaustavili proizvodnju nafte, a Katar plina, što je važnije za tvrtke u Aziji, no važno i za Europu, neke su zemlje jako ovisne o katarskom plinu. Cijene su jako narasle. Od početka je bilo jasno da će se to dogoditi. Uglavnom su iranski i ruski brodovi ti koji još plove – konstatira Krasna. Ostavka ravnatelja američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Joea Kenta nije nikoga iznenadila. Kažu kako i u SAD-u postoji dosta otpora ratu i da to nije neočekivano.