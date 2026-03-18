Odmazda za ubojstvo Larijanija: Iran gađao Izrael projektilima Khorramshahr-4

Iran je gađao Tel Aviv raketama s kazetnim punjenjem, što je, kako je rekao, odmazda za izraelsko ubojstvo iranskog šefa sigurnosti Alija Larijanija, izvijestila je u srijedu iranska državna televizija. U napadu koji se dogodio u noći na srijedu ubijene su dvije osobe blizu gusto naseljenog Tel Aviva, gdje se nalaze i ključni vojni objekti, čime je broj poginulih u Izraelu od rata porastao na najmanje 14.

U izjavi iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde, pročitanoj na državnoj televiziji, navodi se da je među korištenim oružjem bilo projektila Khorramshahr-4 i Kadr, oba s više bojevih glava. Izrael je objavio da je Iran više puta koristio kazetner bojeve glave, koje se raspršuju u više manjih eksploziva u zraku i šire se po širokom području, što ih čini teškim za presretanje.

U Iranu je projektil u utorak navečer pogodio područje u blizini nuklearne elektrane Bušer, ali nije uzrokovao štetu ni ozljede, obavijestio je Iran Međunarodnu agenciju za atomsku energiju. Šef IAEA-e Rafael Grossi ponovio je poziv na maksimalnu suzdržanost tijekom sukoba kako bi se izbjegao rizik od nuklearne nesreće.

Iran napao Tel Aviv

Izrael i SAD tvrdili su da je sprječavanje Irana u razvoju programa nuklearnog oružja bio jedan od ciljeva napada koje su pokrenuli prije više od dva tjedna, u kojima su ubijeni vrhovni vođa zemlje i mnogi drugi visoki dužnosnici. Iranska vlada u utorak je potvrdila ubojstvo Laridžanija, najviše rangiranog dužnosnika od prvog dana američko-izraelskog rata, kada je u izraelskom napadu ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei.

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, koje je Larijani vodio kao tajnik, objavilo je da su Larijanijev sin i njegov zamjenik, Alireza Bajat, također ubijeni u izraelskom napadu u ponedjeljak navečer. Ciljana ubojstva dogodila su se dok američko-izraelski rat protiv Irana ne pokazuje znakove deeskalacije.

Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei odbacio je prijedloge upućene iranskom Ministarstvu vanjskih poslova za "smanjenje napetosti ili prekid vatre sa Sjedinjenim Državama", prema riječima visokog iranskog dužnosnika koji je želio ostati anoniman. Hamenei, prisustvujući prvom sastanku o vanjskoj politici od imenovanja, rekao je da nije "pravo vrijeme za mir dok Sjedinjene Države i Izrael ne budu bačeni na koljena, priznaju poraz i plate odštetu", prema riječima dužnosnika.

Dužnosnik nije pojasnio je li mlađi Hamenei, koji se još nije pojavio na fotografijama ili televiziji otkako je prošli tjedan imenovan nasljednikom svog ubijenog oca, prisustvovao sastanku osobno ili na daljinu.